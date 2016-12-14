Deniz Ateş Bitnel'in yerine o isim...
Futbolda 2017 FIFA listesinde yer alacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, 2017'de kokart takacak hakemler belirlenerek, listenin FIFA ile paylaşıldığı bildirildi.
FIFA'nın da onayladığı listede toplam 33 Türk hakemin yer aldığı kaydedildi.
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy yeniden listede yer alırken Deniz Ateş Bitnel'in yerine Halil Umut Meler listeye alındı.
Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan ve Ekrem Kan ise yardımcı hakem olarak 2017'de görev yapacak.
Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi ve Serhat Çelik FIFA futsal hakemleri olarak belirlenirken, Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu ile Bülent Kökten de FIFA plaj futbolu hakemleri olarak listeye girdi.
FIFA kadın hakemleri olarak Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Dilek Koçbay belirlenirken; Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru kadın yardımcı hakemler oldu.
Fatma Özlem Tursun ise FIFA futsal kadın hakemi olarak 2017 listesine alındı.
?HAKEM SEMİNERİ 7-12 OCAK'TA
Spor Toto Süper Lig hakemleri ve üst klasman yardımcı hakemleri ile Süper Lig gözlemcileri için devre arası semineri, 7-12 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'daki Calista Luxury Resort Otel'de yapılacak.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen seminere; MHK Eğitimcisi Roberto Rozetti, MHK yardımcı hakem eğitmeni Leif Lindberg, MHK eğitimcisi ve mentör Jorn West Larsen, MHK fitness danışmanı Werner Hensen ve fitness uzmanı Joshim Spitz katılacak. Ayrıca seminerde, 2014 Dünya Kupası final maçını yöneten İtalyan hakem Nicola Rizzoli hakemlere deneyimlerini aktaracak.
Seminer programı kapsamında ayrıca MHK eğitimcisi Roberto Rozetti, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kulüpler Birliği Başkan ve üyelerine, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak.
Seminerde FIFA kokartı takacak hakemler için 11 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te tören düzenlenecek.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:18
- Suskun kral Aboubakar
Toplam 10
Yorum
Kağan Celep Bu oyuncuyu getirirken yayınladıkları tanıtım videosu nasıl kalitesiz bir oyuncu olduğunu gösteriyordu. Videoda sadece kaçırdığı goller vardı. Göz göre göre getirilen bu adamdan nasıl performans beklenebilir ki.
- Dursun Özbek müjdeyi verdi
Toplam 6
Yorum
Aslan YA BASKAN SÜREKLI SALONDAN BAHSEDIYORSUN BIZIMI KANDIRIYORSUN MAKEDINI YAPTIGIN YER 40 m YARICAPINDA BIRYER NASIL 15000 KISILIK SALON OLUR ORADA ANLASILIR DEGIL OTOYOLUMU KALDIRACAKSIN ORADA EN FAZLA 6-7 BIN KISILIK TESIS OLUR MERAKLILAR INTERNE ÜZERINDEN ÖLCÜM YAPAR
- Dursun Özbek müjdeyi verdi
Toplam 6
Yorum
Aslan YA BASKAN SÜREKLI SALONDAN BAHSEDIYORSUN BIZIMI KANDIRIYORSUN MAKEDINI YAPTIGIN YER 40 m YARICAPINDA BIRYER NASIL 15000 KISILIK SALON OLUR ORADA ANLASILIR DEGIL OTOYOLUMU KALDIRACAKSIN ORADA EN FAZLA 6-7 BIN KISILIK TESIS OLUR MERAKLILAR INTERNE ÜZERINDEN ÖLCÜM YAPAR
Deniz Ateş Bitnel'in yerine o isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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