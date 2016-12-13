Umm Salal'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal'da teknik direktör Bülent Uygun, görevinden istifa etti.
Yazılı bir açıklama yapan Uygun, 15 Aralık 2013 tarihinde başladığı görevinden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kulüpte yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, onların kendi yönetim anlayışına yardımcı olmak adına teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Görev sürecinde başarıyla yönettiğim takımımla, kısıtlı imkanlarla birçok başarı elde ettik. Şimdiki hedefim ise hayal ettiğim şampiyonlukları yakalayabilmek adına yeni projelerde yer almaktır. Katar'da ilk Türk teknik direktör olarak çalışmış olmak, başarılı olmak benim için önemliydi. Başta Katar Futbol Federasyonu olmak üzere, Umm Salal yönetimine, sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen Katar halkına teşekkürlerimi sunarım."
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 12:36
- Advocaat: "TV'de izledim yüzde yüz gol"
Toplam 35
Yorum
nuriş advocaat yeter artık takımın taze kanları varken alper ve volkan şene katlandı.yazıklar olsun,birde tff ve mhk namoğlu prensi bu ikiliden aldığın emri yerine getirip onurunu ayaklar altına aldın
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 2
Yorum
ua5454 eksikligi besiktasta hissedildi.. iyi oyuncu izlemek her zaman güzel. şimdi oguzhanla tolgay dusunsun
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 8
Yorum
.... kardeşim sen her zaman aynı yorumları yapmaya bıkmıyomusun gs yat spor mehter bölüğü demeye adamın tek fotosundan da yorum yapmak doğru mu ?
Umm Salal'da Bülent Uygun dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.