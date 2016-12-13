Umm Salal'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Üç yıldır Umm Salal takımının başında bulunan Türk teknik adam, son maçında takımının Al Saad deplasmanında 8-0 gibi farklı bir sonuçla yenilmesinin ardından, görevini bıraktığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Uygun, 15 Aralık 2013 tarihinde başladığı görevinden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpte yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, onların kendi yönetim anlayışına yardımcı olmak adına teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Görev sürecinde başarıyla yönettiğim takımımla, kısıtlı imkanlarla birçok başarı elde ettik. Şimdiki hedefim ise hayal ettiğim şampiyonlukları yakalayabilmek adına yeni projelerde yer almaktır. Katar'da ilk Türk teknik direktör olarak çalışmış olmak, başarılı olmak benim için önemliydi. Başta Katar Futbol Federasyonu olmak üzere, Umm Salal yönetimine, sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen Katar halkına teşekkürlerimi sunarım."