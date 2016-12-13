TFF'den anlamlı bağış
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emniyet Genel Müdürlüğüne bağış yapılacağını duyurdu.
Vodafone Arena Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor müsabakası sonrası yapılan terör saldırısının ardından böyle bir bağışta bulunulmasına karar verildiği aktarılarak, "Bu yardım, adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra, tüm şehit ile gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, meydana gelen terör saldırısı bir kez daha kınanarak, başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:21
- Derin darbe
Toplam 86
Yorum
babuş o dynamo kiev 2006-2007 sezonunda Fenerbahçeyi ön eleme turlarında şampiyonlar ligi dışında bırakmıştı. haklısın, 2. sınıf bir takımı elemişlerdi, her hangi bir başarıları yok :)
- Yekta’dan 2 yıllık gol
Toplam 5
Yorum
sasa ya bu çakıra avrupada maç veriyorlar ya şaşıyorum adam türkiyede yetersiz ne avrupası
- Advocaat: "TV'de izledim yüzde yüz gol"
Toplam 38
Yorum
gfb TFF başkanı ve MHK bakanları değişmeden şampiyon değişmez geçen senede aynı senaryo
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