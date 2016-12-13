 TFF'den anlamlı bağış – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    TFF'den anlamlı bağış

    TFF'den anlamlı bağış

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emniyet Genel Müdürlüğüne bağış yapılacağını duyurdu.

    TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldığı belirtildi.

    Vodafone Arena Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor müsabakası sonrası yapılan terör saldırısının ardından böyle bir bağışta bulunulmasına karar verildiği aktarılarak, "Bu yardım, adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra, tüm şehit ile gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek." ifadeleri kullanıldı.

    Ayrıca, meydana gelen terör saldırısı bir kez daha kınanarak, başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:21
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