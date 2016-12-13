Drogba'dan teröre tepki
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba, İstanbul'da yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi.
BOLEMEZSINIZ, AYIRAMAZSINIZ. Birlikde güzel Türkiye.— Didier Drogba (@didierdrogba) 12 Aralık 2016
Turkey is beutiful united ?????#polisiminyanindayim #prayforistanbul pic.twitter.com/ppq1sqIQXF
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:08
- ''Beşiktaş'ın seni istemesi şans''
Toplam 4
Yorum
BJK ETO O bariz eto o onun ahı tuttu abubakara verılen paranın altında oynamam dedı yaslı dıe wermedıler koskoca etoyla malmalbakar ı kıyasladılar etoyu almamakla cok buyuk hata ettıler bu konuda baskan fıko nun hatası cok buyuk. eto olsaydı lig ilk yarı bitmişdi bence :(
- Derin darbe
Toplam 63
Yorum
yorumsuz bjk kiev maçında hakem haklı beyler dağılın
- Derin darbe
Toplam 63
Yorum
FB Geçen sene ve bu sene DEMİRÖREN liği devam ediyor Cüneyt ve diğerleri sözleşmeli memurlar amirler ne derse o olur o yüzden 3 maymunu oynuyorlar ama BJK ya üçüncü yıldızı takmak. Dün Cüneyt 3 net penaltıyı gördü veremedi . Sow golü tartışmalı ama sonuç FB mağlup.
Drogba'dan teröre tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.