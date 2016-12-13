 Drogba'dan teröre tepki – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Drogba'dan teröre tepki

    Drogba'dan teröre tepki

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba, İstanbul'da yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi.

    Amerika MLS Ligi ekiplerinden Montreal Impact forması giyen Drogba, cumartesi günü Beşiktaş - Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena'nın hemen yanında gerçekleşen terör saldırısına tepkisiz kalmadı. 38 yaşındaki tecrübeli isim, sosyal medya hesabından Galatasaray eşofmanı ile çekilmiş asker selamı verdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Bölemezsiniz, ayıramazsınız. Birlikte güzel Türkiye" ifadelerini kullandı.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:08
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