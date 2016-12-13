 Bülent Uygun görevi bıraktı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Bülent Uygun görevi bıraktı

    Bülent Uygun görevi bıraktı

    Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal'da teknik direktör Bülent Uygun, 8-0 yenildikleri maçtan sonra görevinden istifa etti. Bülent Uygun, Sivasspor'u çalıştırırken, Beşiktaş ve Galatasaray'ı ima ederek "5 yeriz, 6 yemeyiz, 7 yeriz, 8 yemeyiz" demişti.

    Üç yıldır Umm Salal takımının başında bulunan Türk teknik adam, son maçında takımının Al Saad deplasmanında 8-0 gibi farklı bir sonuçla yenilmesinin ardından, görevini bıraktığını açıkladı.

    Yazılı bir açıklama yapan Uygun, 15 Aralık 2013 tarihinde başladığı görevinden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Kulüpte yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, onların kendi yönetim anlayışına yardımcı olmak adına teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Görev sürecinde başarıyla yönettiğim takımımla, kısıtlı imkanlarla birçok başarı elde ettik. Şimdiki hedefim ise hayal ettiğim şampiyonlukları yakalayabilmek adına yeni projelerde yer almaktır. Katar'da ilk Türk teknik direktör olarak çalışmış olmak, başarılı olmak benim için önemliydi. Başta Katar Futbol Federasyonu olmak üzere, Umm Salal yönetimine, sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen Katar halkına teşekkürlerimi sunarım."

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:27
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