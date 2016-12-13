Bülent Uygun görevi bıraktı
Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal'da teknik direktör Bülent Uygun, 8-0 yenildikleri maçtan sonra görevinden istifa etti. Bülent Uygun, Sivasspor'u çalıştırırken, Beşiktaş ve Galatasaray'ı ima ederek "5 yeriz, 6 yemeyiz, 7 yeriz, 8 yemeyiz" demişti.
Yazılı bir açıklama yapan Uygun, 15 Aralık 2013 tarihinde başladığı görevinden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kulüpte yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, onların kendi yönetim anlayışına yardımcı olmak adına teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Görev sürecinde başarıyla yönettiğim takımımla, kısıtlı imkanlarla birçok başarı elde ettik. Şimdiki hedefim ise hayal ettiğim şampiyonlukları yakalayabilmek adına yeni projelerde yer almaktır. Katar'da ilk Türk teknik direktör olarak çalışmış olmak, başarılı olmak benim için önemliydi. Başta Katar Futbol Federasyonu olmak üzere, Umm Salal yönetimine, sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen Katar halkına teşekkürlerimi sunarım."
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:27
- Derin darbe
Toplam 86
Yorum
babuş o dynamo kiev 2006-2007 sezonunda Fenerbahçeyi ön eleme turlarında şampiyonlar ligi dışında bırakmıştı. haklısın, 2. sınıf bir takımı elemişlerdi, her hangi bir başarıları yok :)
- Yekta’dan 2 yıllık gol
Toplam 5
Yorum
sasa ya bu çakıra avrupada maç veriyorlar ya şaşıyorum adam türkiyede yetersiz ne avrupası
- Advocaat: "TV'de izledim yüzde yüz gol"
Toplam 38
Yorum
gfb TFF başkanı ve MHK bakanları değişmeden şampiyon değişmez geçen senede aynı senaryo
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