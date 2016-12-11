İspanyollardan anlamlı Türkiye paylaşımı
İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen hain terör saldırısına en anlamlı tepkilerden biri İspanya'dan geldi. İspanyol spor gazetesi Marca bugün logosuna eklediği Ay-Yıldız ile basıldı.
İstanbul Beşiktaş'da dün akşam düzenlenen alçak saldırılar sonucu 2'si sivil, 27'si polis 29 kişi şehit oldu.
Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena yakınlarında gerçekleşen terör saldırısının ardından spor dünyasından kınama ve taziye mesajları yayınlandı.
Hain saldırıyla ilgili en anlamlı tepkilerden biri de İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca'dan geldi. İspanyol gazetesi, bugün çıkan sayısında logosuna ay yıldız ekledi.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:43
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 2
Yorum
gerçek fb li allah rahmet eylesin mekanların cennet olsun emniyet teşkilatımızın ve türk halkının başı sagolsun
- Serdar sınırda
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Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
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Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
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