 İspanyollardan anlamlı Türkiye paylaşımı – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    İspanyollardan anlamlı Türkiye paylaşımı

    İspanyollardan anlamlı Türkiye paylaşımı

    İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen hain terör saldırısına en anlamlı tepkilerden biri İspanya'dan geldi. İspanyol spor gazetesi Marca bugün logosuna eklediği Ay-Yıldız ile basıldı.

    İstanbul Beşiktaş'da dün akşam düzenlenen alçak saldırılar sonucu 2'si sivil, 27'si polis 29 kişi şehit oldu.

    Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena yakınlarında gerçekleşen terör saldırısının ardından spor dünyasından kınama ve taziye mesajları yayınlandı.

    Hain saldırıyla ilgili en anlamlı tepkilerden biri de İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca'dan geldi. İspanyol gazetesi, bugün çıkan sayısında logosuna ay yıldız ekledi.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 10:43
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