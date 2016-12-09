 TFF’den milli söz – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ’den milli söz

    Samsun’da Başkan Demirören’e Atatürk heykeli hediye edildi, yeni statta milli maç sözü verildi.

    'un yeni stadında incelemelerde bulunan heyeti, yönetim kurulu toplantısını da Samsun'da gerçekleştirdi. Toplantı sonrası TFF Başkanı , başkan vekillerinden ve diğer yöneticiler Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu'yu tesislerde ziyaret etti. Demirören, Tutu'ya milli takım forması, Tutu da Demirören'e Atatürk heykeli hediye etti. TFF'nin sitesinden de gösterilen konukseverlikten dolayı Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve yetkililere teşekkür edilirken, yeni statta milli maçta buluşma dileğinde bulunuldu.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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