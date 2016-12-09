 "Futbolda Şike" soruşturmasında flaş gelişme – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    "Futbolda Şike" soruşturmasında flaş gelişme

    "Futbolda Şike" soruşturmasında flaş gelişme

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan ve bir numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yer aldığı iddianame kabul edildi.

    1 numaralı şüphelinin Fettullah Gülen olduğu iddianamede, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetici Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı, Teknik direktörler Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ile futbolcular Emanuel Emenike ve Gökçek Vederson'un da yer aldığı 76 kişi ise mağdur-müşteki olarak yer aldı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:59
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