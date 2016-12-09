"Futbolda Şike" soruşturmasında flaş gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan ve bir numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yer aldığı iddianame kabul edildi.
1 numaralı şüphelinin Fettullah Gülen olduğu iddianamede, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetici Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı, Teknik direktörler Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ile futbolcular Emanuel Emenike ve Gökçek Vederson'un da yer aldığı 76 kişi ise mağdur-müşteki olarak yer aldı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 29
Yorum
bunlar istatistik nesi görüşünüze uymuyor. yoksa işinize mi gelmedi.
- Şok! Bero’nun durumu belirsiz
Toplam 3
Yorum
said. M. Demir arkadasimiz 2011 de bir gol atti ya kardes neden bunu görmezden geliyorsun
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 15
Yorum
yeter artık seneni başında çök iyi bir stoper alacaz diyip atınçı aldılar o parayla alımyorsanda en az 1.5 yılk o para kıralam parası ver
"Futbolda Şike" soruşturmasında flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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