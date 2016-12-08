Samsun’da futbol zirvesi
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri dün Samsunspor’un yeni stadında incelemelerde bulundu.
Samsun'da dün tarihi bir gün yaşandı... Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri dün Samsun'a gitti. TFF tarihinde ilk kez Samsun'da yönetim kurulu toplantısı yaptı. Ardından Vali İbrahim Şahin ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamlarında ziyaret eden Demiören, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Tekkeköy'de yapımı süren 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Demirören daha sonra Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti. Samsunspor Başkanı Erkut Tutu ve beraberindeki heyet de ziyarete eşlik etti. Çim ekme işleminde son aşamaya gelen stat, mimarisi ile göz kamaştırıyor.
VALİ ŞAHİN'E FORMA HEDİYE ETTİ
Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamında ziyaret edip üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.
BELEDİYE BAŞKANI'NA ZİYARET
Başkan Demirören, Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı da makamında ziyaret etti. Demirören, Yılmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.
VALİ ŞAHİN'E FORMA HEDİYE ETTİ
Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamında ziyaret edip üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.
BELEDİYE BAŞKANI'NA ZİYARET
Başkan Demirören, Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı da makamında ziyaret etti. Demirören, Yılmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:26
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