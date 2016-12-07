Yıldırım Demirören’den Vali Şahin’e ziyaret

Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundukları Samsun Valisi İbrahim Şahin’e forma hediye etti.

Bir dizi incelemeler ve toplantılar için Samsun'a gelen TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'in konuğu oldu. Ziyarette TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin ile bir süre sohbet etti.



TFF yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Şahin, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Yıldırım Demirören, Vali Şahin'e isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti. Vali Şahin ise Türkiye Demirören'e Anıt Heykeli tablosu hediye etti.

Ziyarette Samsunspor Kulübü Başkanı Erkut Tutu da hazır bulundu.