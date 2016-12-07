Yıldırım Demirören’den Vali Şahin’e ziyaret
Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundukları Samsun Valisi İbrahim Şahin’e forma hediye etti.
TFF yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Şahin, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Yıldırım Demirören, Vali Şahin'e isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti. Vali Şahin ise Türkiye Demirören'e Anıt Heykeli tablosu hediye etti.
Ziyarette Samsunspor Kulübü Başkanı Erkut Tutu da hazır bulundu.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:57
- Sağlık olsun!
Toplam 18
Yorum
haldun siz zaten rakiplerimizi destekleyip yenilsinlerde içimizin yağları erisin diye dua edebilecek kadar zeka sahibisiniz. gitti ülke puanı.
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 129
Yorum
osman azarbaycandan ben bakiyorum bu besiktas superligada tff tarafindan baslaniyor aziz baskan duzun demis avropada kuzuya donmus hakemi sucluyur bu yalnisdir dinomu kiyevin hakkini yemamak lazim bu besiktas hec avroligada bela bir yera gedamaz cunku bunlar tff tarafindan baslanmis bir kulub
- Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!
Toplam 66
Yorum
kartal candır Sergiy Rebrov hakem olsaydı kaçtane kırmızı kar verirdi acaba onun açıklamalarını şiddele kınıyorum
Yıldırım Demirören’den Vali Şahin’e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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