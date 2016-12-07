Tanju Çolak 80 bin dolarını bozdurdu
Türk futbolunun efsane isimlerinden Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu bir grup Samsunlu, dolarlarını bozdurmak için döviz bürosuna akın etti.
Aralarında ünlü futbolcu Tanju Çolak'ın da bulunduğu Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu üyesi kalabalık bir grup, Kağıthane'de bir döviz bürosunda toplanıp toplam 1 milyon doları, Türk Lirasına çevirdi. Bu duruma hazırlıksız yakalanan döviz bürosunda yeterince Türk Lirası bulunmadığı için kalabalık, bir süre döviz bürosu çalışanlarının bankadan para getirmesini beklemek zorunda kaldı. Bu sırada ellerinde 1 dolarlık banknotlar olan bazıları bu parayı ateşe verdi.
"DOLARI YAKMAYA GELDİK"
"Dolarla dalga geçmeye geldik. Dolar'ı yakmaya geldik. Samsunlular bugün ilk çıkışı yapmışlardır" diyen Tanju Çolak, 80 bin dolar bozdurdu. 341 bin Türk Lirasını yanında getirdiği çantaya koyan Çolak, herkesi dolarlarını bozdurmaya çağırdı.
SAMSUN YİNE İLK ADIMI ATTI
Samsun'un, Kurtuluş Savaşı'nda ilk adımın atıldığı şehir olduğunu hatırlatan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Sezgin Gümüş, konfederasyona üye yaklaşık 200 iş adamı ve gönüllünün toplam 1 milyon doları Türk Lirasına çevirdiğini açıkladı. Sezgin, "Samsunlular Türkiye'de dolara ilk defansı yapan hemşehri grubudur" dedi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
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VATAN Su hala BJK uzerınden olumsuz yorum yapan arkadaşlar Sizin Türk olduğunuzdan şüphe duyuyorum, adamlar göz göre göre Türkiye üzerinden yürüdü
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vatan haini o güvenlik görevlisi işten atılsın ,,,,milli maça giden futbolcunun moralini kasıtlı bozuyor....
Tanju Çolak 80 bin dolarını bozdurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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