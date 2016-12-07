 Dünya Kupası 48 takıma çıkıyor – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Dünya Kupası 48 takıma çıkıyor

    Dünya Kupası 48 takıma çıkıyor

    FIFA Başkanı Gianni Innfatino, Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanması ve üçer ekipli 16 gruptan oluşmasıyla ilgili teklifini açıkladı.

    FIFA Başkanı Infantino, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanması planlanan üçer takımdan oluşan 16 gruplu Dünya Kupası önerisini duyurdu

    Infantino tarafından FIFA konsey üyelerine sunulan teklifte 32 takımla oynanan Dünya Kupası'na genişleyerek 48'e çıkartılması önerildi.

    Önümüzdeki ay yapılacak FIFA Konsey toplantısında bu plan onaylanırsa 2026 Dünya Kupası'nın 48 milli futbol takımının katılımıyla oynanabileceği ve 16 grupta ilk iki sırada yer alan ekiplerin, üst tura yükseleceği kaydedildi.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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