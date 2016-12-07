Dünya Kupası 48 takıma çıkıyor
FIFA Başkanı Gianni Innfatino, Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanması ve üçer ekipli 16 gruptan oluşmasıyla ilgili teklifini açıkladı.
Infantino tarafından FIFA konsey üyelerine sunulan teklifte 32 takımla oynanan Dünya Kupası'na genişleyerek 48'e çıkartılması önerildi.
Önümüzdeki ay yapılacak FIFA Konsey toplantısında bu plan onaylanırsa 2026 Dünya Kupası'nın 48 milli futbol takımının katılımıyla oynanabileceği ve 16 grupta ilk iki sırada yer alan ekiplerin, üst tura yükseleceği kaydedildi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
- Bunun adı Türk düşmanlığıdır
Toplam 15
Yorum
arda hakemin hakemlikle alakası yok şortunu cekemeyen hagem olamaz gelsin birde ben ona gösterem kırmız
- Beşiktaş'a borsada kötü haber
Toplam 13
Yorum
Oley Beter olun deli kanli hakkem miş
- Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!
Toplam 8
Yorum
doğan tüm gözler sendeyken sebepsiz bi kavga hangi insan cıkarır? o güvenlik görevlisi ne dedi acaba? da tutamadı kendini....
Dünya Kupası 48 takıma çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.