Kupa cennette
Finaldeki rakipleri Atletico Nacional’in talebi üzerine şampiyonluk kupası, talihsiz uçak kazasında yok olan Brezilya ekibine verildi.
Kolombiya'daki uçak kazasında oyuncularının ve teknik ekibinin tamamına yakınını kaybeden Brezilya'nın Chapecoense kulübü, 'Güney Amerika Kupası şampiyonu' ilan edildi. G.Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya'nın Atletico Nacional kulübünün kendilerine gönderdiği talep mektubu nedeniyle Chapecoense'nin, G.Amerika Kupası şampiyonu olarak ilan edildiği ve kupanın tüm getirilerinden (2 milyon dolar) yararlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu talepte bulunan Kolombiya kulübünün de, CONMEBOL Fair Play ödülü ile onurlandırılacağı ve 1 milyon dolar ödül alacağı billdirildi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kupa cennette haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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