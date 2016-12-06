Kupa cennette

Finaldeki rakipleri Atletico Nacional’in talebi üzerine şampiyonluk kupası, talihsiz uçak kazasında yok olan Brezilya ekibine verildi.

Kolombiya'daki uçak kazasında oyuncularının ve teknik ekibinin tamamına yakınını kaybeden Brezilya'nın Chapecoense kulübü, 'Güney Amerika Kupası şampiyonu' ilan edildi. G.Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya'nın Atletico Nacional kulübünün kendilerine gönderdiği talep mektubu nedeniyle Chapecoense'nin, G.Amerika Kupası şampiyonu olarak ilan edildiği ve kupanın tüm getirilerinden (2 milyon dolar) yararlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu talepte bulunan Kolombiya kulübünün de, CONMEBOL Fair Play ödülü ile onurlandırılacağı ve 1 milyon dolar ödül alacağı billdirildi.