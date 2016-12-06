 Brezilya ve Kolombiya'dan özel maç – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Brezilya ve Kolombiya'dan özel maç

    Brezilya ve Kolombiya'dan özel maç

    Kolombiya ve Brezilya'nın milli futbol takımları Kolombiya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım için 22 Ocak'ta özel maç yapacak.

    Kolombiya ve Brezilya'nın milli futbol takımları, Kolombiya'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım için dostluk maçı yapacak.

    Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ülkenin FIFA ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'na (CONMEBOL) başvuru yaptığı, milli takımların 22 Ocak tarihinde, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda dostluk maçında karşılaşacakları bildirildi. Maçtan elde edilen gelirin ise uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım için kullanılacağı vurgulandı.

    Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı teknik heyet ve oyuncuları dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:55
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