 Futbolda deprem! – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Futbolda deprem!

    Futbolda deprem!

    ’in, Avrupa futbolundaki 600 bin belge gündeme damga vurdu usulsüzlüklerle ilgili yayınladığı 18 milyon.

    Avrupa futbolundaki usulsüzlerle ilgili 2 yıldır kamuoyuyla bilgiler paylaşan adlı internet sitesi, bu kez çok çarpıcı belgeler yayınladı. Transferlerdeki yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığına dair iddialarda bulunan Football Leaks, 18 milyon 600 bin belge ortaya çıkardı. Bu dosyalarda en dikkat çeken iddia ise Cristiano Ronaldo'nun 2009-2014 yılları arasında Virgin Adaları üzerinden 70 milyon euro para aktarımı yapıp, yalnızca 5.6 milyon euro vergi ödediğinin belirtilmesi. Teknik direktör Jose Mourinho ve Mesut Özil'in de bu işlemleri yaptığı ileri sürülürken, menajer Jorge Mendes'in bu sistemi kurduğu ifade ediliyor.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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