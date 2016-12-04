Futbolda deprem!
Football Leaks’in, Avrupa futbolundaki 600 bin belge gündeme damga vurdu usulsüzlüklerle ilgili yayınladığı 18 milyon.
Avrupa futbolundaki usulsüzlerle ilgili 2 yıldır kamuoyuyla bilgiler paylaşan Football Leaks adlı internet sitesi, bu kez çok çarpıcı belgeler yayınladı. Transferlerdeki yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığına dair iddialarda bulunan Football Leaks, 18 milyon 600 bin belge ortaya çıkardı. Bu dosyalarda en dikkat çeken iddia ise Cristiano Ronaldo'nun 2009-2014 yılları arasında Virgin Adaları üzerinden 70 milyon euro para aktarımı yapıp, yalnızca 5.6 milyon euro vergi ödediğinin belirtilmesi. Teknik direktör Jose Mourinho ve Mesut Özil'in de bu işlemleri yaptığı ileri sürülürken, menajer Jorge Mendes'in bu sistemi kurduğu ifade ediliyor.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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