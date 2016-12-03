Bu bir mucize

Kolombiya'da düşen Chapecoense uçağından yaralı kurtulan Neto'nun futbol hayatına devam edebileceği açıklandı. 31 yaşındaki Brezilyalı'nın babası, akciğer, diz, bilek ve kafasından 4 farklı ameliyat geçiren oğlu için, "Sağlık durumu stabil. Doktorlar, futbol kariyerine devam etme olasılığının bulunduğunu söylüyor" açıklamasını yaptı.