 Bu bir mucize – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Bu bir mucize

    Bu bir mucize
    Kolombiya'da düşen Chapecoense uçağından yaralı kurtulan Neto'nun futbol hayatına devam edebileceği açıklandı. 31 yaşındaki Brezilyalı'nın babası, akciğer, diz, bilek ve kafasından 4 farklı ameliyat geçiren oğlu için, "Sağlık durumu stabil. Doktorlar, futbol kariyerine devam etme olasılığının bulunduğunu söylüyor" açıklamasını yaptı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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