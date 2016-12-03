 Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket! – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!

    Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!

    Fenerbahçe 10 kişi kalıncı, Beşiktaş da maça 11 kişiyle devam etmedi ve büyük bir centilmenlik örneği göstererek maçı 10 kişi tamamladı.

    Süper Ligi'nde 13. Hafta maçında karşılaşan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında sahalarda görmeye alışmadığımız bir fair-play örneği yaşandı. Karşılaşmanın 73.dakikasında durum 3-0 Beşiktaş'ın lehine iken Fenerbahçe'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Alparslan'ın yerine 3 oyuncu hakkını kullandığı için yeni oyuncu alamayan Sarı Lacivertli takım maça 10 kişi devam etmek zorunda kalması üzerine Beşiktaş U21 takımı teknik sorumlusu Yasin Sülün büyük bir fair play'e imza attı. Yasin Sülün zorunluluktan 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında, 1 oyuncusunu sahadan çıkardı ve her iki takımda maça 10 kişi devam etti. Karşılaşma 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:02
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