Yılın En İyileri'nde aday sayısı 3'e düştü
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2016 yılının en iyi erkek futbolcusu, en iyi teknik direktörü ve Puskas ödülleri için aday sayılarını 3'e düşürdü.
En iyi teknik direktör ödülü için ise belirlenen 10 kişilik aday listesinde Claudio Ranieri (Leicester City), Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı) ve Zinedine Zidane (Real Madrid) son 3'e kaldı.
FIFA Puskas ödülü için 10 kişilik aday listesinden de Corinthianslı Marlone'nun Libertadores Kupası'nda Cobresal'a, Güney Amerika 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası'nda Venezuelalı Daniuska Rodriguez'in Kolombiya'ya ve Malezya Ligi'nde Penang takımında oynayan Mohd Faiz Subri'nin Pahang'a karşı kaydettiği gol birinci olmak için yarışacak.
Üç ödülün sonucu 9 Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek törende belli olacak.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:34
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Toplam 14
Yorum
Fenerist o yüzden mi Kadıköyde Feneri Yenelim 1 Şampiyonluk verelim diyorsunuz : D
- Vargas geliyor
Toplam 27
Yorum
korkmaz bu adam golcu deil,paraya kiyip iyi bir golcu almanin zamani gelmedimi.
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 7
Yorum
Aytekin duman Fazla zorlamaya ne gerek varki helva yapacak malzeme yokki ortada yonetici hoca oyuncular al birini vur digerine artik cigerimiz yaniyor
Yılın En İyileri'nde aday sayısı 3'e düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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