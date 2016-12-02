TFF'den Chapecoense kararı
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, bu hafta liglerde oynanacak tüm müsabakalarda Chapecoense takımı oyuncuları ve yetkilileri anısına saygı duruşu düzenleneceği ifade edildi.
Copa Sudamericana finali için Kolombiya'ya giderken uçak kazası geçiren Chapecoense takımı için Türkiye'deki tüm liglerde saygı duruşu düzenlenirken takımlar da siyah kol bandı takacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"FIFA tarafından alınan karar ve federasyonlara yapılan bilgilendirme neticesinde, bu hafta liglerimizde oynanacak tüm müsabakalardan önce, uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense takımı oyuncuları ve yetkilileri anısına saygı duruşu düzenlenecek. Ayrıca tüm karşılaşmalarda takımlar, siyah kol bandı takacak. Türkiye Futbol Federasyonu, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup 1. maçlarından önce uçak kazasında hayatını kaybedenler ve Adana'daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren çok sayıda öğrenci ile bir görevli için de saygı duruşunda bulunulmasına karar vermişti."
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:23
- Mücadeleye devam
Toplam 30
Yorum
........ Vay be mücadeleye devam ha neyin mücadelesiymiş bu ersun efendi .Sayende takım küme düşme potasına girdi sen çıkmışsın hala daha nücadeleye devam diyecek kadar pişkinlik yapıyorsun.Kendi kariyerinide bitirdin takımıda .Anlaşılan senin mücadeye devam dediğin kontrattaki tazminat almadan gitmeyeceksin yönetimin seni neden kovamadığı belli
- Takviye şart
Toplam 10
Yorum
Abuziddin önce dogru dürüst cümle kurmayi ögren, sonra elestirilerini bize iletebilirsin . , ! ? , . ! ?
- Derdin ne!
Toplam 18
Yorum
Fer Oyuncu fenere geldiğine bin pişman. Hocası da onu bilerek kötüleyip, yardım etmeye çalışıyor. İşin özü bu.
TFF'den Chapecoense kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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