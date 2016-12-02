 Şike kumpasında 1 numara belli oldu! – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Şike kumpasında 1 numara belli oldu!

    Şike kumpasında 1 numara belli oldu!

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, bir numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer aldı.

    Şike kumpasına yönelik iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan iddianame 108 kişiyi kapsıyor ve edinilen bilgiye göre bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen.

    Savcılık şike kumpasına yönelik soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameyi tamamlandı. Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı şüphelinin fethullahçı terör örgütü (FETÖ) Fethullah Gülen olduğu öğrenildi.

    108 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME TAMAMLANDI

    Tamamlanan soruşturmada bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen'in yanısıra 108 kişi hakkında iddianame hazırlanarak teslim edildi.

    Futbolda 5 yıl önce yaşanan şike operasyonu kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 48'i emniyet mensubu 58 şüpheliden 44'ü gözaltına alınmıştı...

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:32
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