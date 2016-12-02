 Ronaldinho’da Chapecoense’ye jest – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ronaldinho’da Chapecoense’ye jest

    Ronaldinho’da Chapecoense’ye jest

    Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, uçak kazasında takımdaki futbolcularını kaybeden Chapecoense'de forma giyebileceğini açıkladı.

    Copa Sudamericana finalinde oynayacağı karşılaşma için Kolombiya'ya giderken gerçekleşen uçak kazasında kadrosundaki futbolcuların çoğunu kaybeden Chapecoense'ye dünyanın her tarafından destek gelmeye devam ediyor.

    Chapecoense taraftarlarının Ronaldinho Chape'ye kampanyasına Ronaldinho'nun menajeri Roberto Assis'den cevap geldi. Zor bir dönemden geçen Chapecoense'ye yardımcı olmak istediklerini belirten Assis, teklif gelmesi halinde Ronaldinho'nun bir maç veya daha fazlası için takımda yer almaya hazır olduğunu belirtti.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ronaldinho’da Chapecoense’ye jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.