Ronaldinho’da Chapecoense’ye jest
Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, uçak kazasında takımdaki futbolcularını kaybeden Chapecoense'de forma giyebileceğini açıkladı.
Copa Sudamericana finalinde oynayacağı karşılaşma için Kolombiya'ya giderken gerçekleşen uçak kazasında kadrosundaki futbolcuların çoğunu kaybeden Chapecoense'ye dünyanın her tarafından destek gelmeye devam ediyor.
Chapecoense taraftarlarının Ronaldinho Chape'ye kampanyasına Ronaldinho'nun menajeri Roberto Assis'den cevap geldi. Zor bir dönemden geçen Chapecoense'ye yardımcı olmak istediklerini belirten Assis, teklif gelmesi halinde Ronaldinho'nun bir maç veya daha fazlası için takımda yer almaya hazır olduğunu belirtti.
Chapecoense taraftarlarının Ronaldinho Chape'ye kampanyasına Ronaldinho'nun menajeri Roberto Assis'den cevap geldi. Zor bir dönemden geçen Chapecoense'ye yardımcı olmak istediklerini belirten Assis, teklif gelmesi halinde Ronaldinho'nun bir maç veya daha fazlası için takımda yer almaya hazır olduğunu belirtti.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vargas geliyor
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Ali özen Nerde işe yaramaz futbolcu var topluyorlar
- Mücadeleye devam
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paşa Yılların Mustafa Yumlusu Pas atarken ayakları birbirine dolaşıyor sanki karşılarında Barcelona var geri pas yapıyorlar çok acemiler
- Takviye şart
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Aslan SAGBEK LINNES SOLBEK CAROLE ve ZABRY YASLIDA DE JONK GENCMIDE TRANSFER YAPILDI ?
Ronaldinho’da Chapecoense’ye jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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