İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ligde geçen hafta lider Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, uzun zamandır Kadıköy'de yenemediği rakibini mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş, maçı kazanarak hem rakibiyle puan farkını açmayı hem de lider Medipol Başakşehir'in olası mağlubiyetinde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

İki takım arasındaki mücadele, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

- Namağlup unvanını sürdürmek istiyor

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden ve henüz resmi maçlarda yenilmeyen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında bu unvanını da korumaya çalışacak.

Sezona Süper Kupa ile başlayan ve penaltılarda Galatasaray'a kupayı kaptıran siyah-beyazlı takım, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 18 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

- Tosic oynayacak durumda

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almayan Dusko Tosic, hazır duruma geldi.

Sezon başından itibaren ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Tosic, sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemezken, sakatlığı sonrası Adanaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı.

Tosic'in sakatlığında Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında Atınç Nukan'a görev veren teknik direktör Şenol Güneş'in, yarınki karşılaşmada tecrübeli oyuncuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

- 4 günde iki kritik maç

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 günde iki kritik karşılaşmaya çıkacak.

Ligde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, 6 Aralık Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına Dinamo Kiev'in misafiri olacak.

Siyah-beyazlı takım her iki karşılaşmayı kazanarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iki önemli engeli aşmaya çalışacak.

- Savunmada sıkıntı yaşıyor

Bu sezon resmi maçlarda namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, savunmada son dönemlerde büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı takım, ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alsa da son 7 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Son olarak Antalyaspor ile yaptığı mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, son 7 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, son 4 lig karşılaşmasında ise 4 gol yedi.

- Gol atmakta zorlanmıyor

Beşiktaş, savunmada sıkıntı yaşasa da gol atmakta zorlanmadı.

Bu sezonki tüm resmi maçlarda rakip fileleri havalandırmayı bilen siyah-beyazlı takım, toplam 35 gol kaydetti.

Süper Lig'de 24 gol bulan Beşiktaşlı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 kez gol sevinci yaşadı.

- Son iki maçta ilk yarıları kötü oynadı

Siyah-beyazlı ekip, son iki önemli karşılaşmasına kötü başlamanın sıkıntısını yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Benfica ile yaptığı maçın ilk yarısını 3-0 geride kapayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla mücadeleyi 3-3 berabere tamamlayarak bir puan almasını bildi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile evinde yaptığı mücadelenin ilk yarısında da kötü bir performans ortaya koydu. Medipol Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde geçerken, Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 berabere kalarak yine beraberliği kurtarabildi.

Bu arada Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenebildi.

- Üç oyuncu kart sınırında

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Marcelo Guedes, Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve 14. haftada Bursaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

- Sadece Olcay Şahan'ın golleri var

Fenerbahçe ile zorlu bir derbi maça çıkacak Beşiktaş'ta mevcut kadroda sadece Olcay Şahan'ın sarı-lacivertli takıma golleri bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda, Necip Uysal ile en fazla Fenerbahçe derbisi oynayan Olcay, iki kez bu rakibe karşı gol sevinci yaşadı.

Olcay dışında Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyuncular, atacakları gollerle Fenerbahçe karşısında ilkini yaşamayı hedefleyecek.

- Muhtemel 11

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Aboubakar.