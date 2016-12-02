Futbolda haftanın programı
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 15, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 17., 2. ve 3. gruplarda ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.
-Spor Toto Süper Lig
Yarın:
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbehçe-Beşiktaş (Ülker)
4 Aralık Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Alanya Oba)
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
16.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor (Kamil Ocak)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)
5 Aralık Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu (Yeni Stat)
Yarın:
14.00 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Manisaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)
4 Aralık Pazar:
13.00 Boluspor-Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)
16.00 Elazığspor-Denizlispor (Elazığ Atatürk)
17.00 Giresunspor-Sivasspor (Giresun Atatürk)
18.30 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Bornova)
5 Aralık Pazartesi:
18.00 Şanlıurfaspor-Altınordu (Şanlıurfa GAP Arena)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Fatih Karagümrük-Zonguldak Kömürspor (Vefa)
4 Aralık Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (12 Şubat)
13.00 Ofspor-İstanbulspor (Of İlçe)
13.00 Sivas Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.30 Bucaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yeni Buca)
13.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)
13.30 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)
13.30 Kocaeli Birlikspor-Nazilli Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Fethiyespor-Anadolu Üsküdar 1908 (Fethiye İlçe)
- Kırmızı Grup
4 Aralık Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Sarıyer (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Hatayspor-BUGSAŞ Spor (Antakya Atatürk)
13.30 Niğde Belediyespor-Tokatspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Karşıyaka-Etimesgut Belediyespor (İzmir Atatürk)
13.30 Kırklarelispor-1461 Trabzon (Kırklareli Atatürk)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Tuzlaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.30 İnegölspor-Eyüpspor (İnegöl İlçe)
13.30 Aydınspor 1923-Menemen Belediyespor (Adnan Menderes)
13.30 MKE Ankaragücü-Kastamonuspor 1966 (Ankara 19 Mayıs)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
4 Aralık Pazar:
13.00 24Erzincanspor-Bayburt Grup Özel İdare (Erzincan 13 Şubat)
13.00 Cizrespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Cizre İlçe)
13.30 Gölcükspor-Karacabey Birlikspor (Gölcük Şehir)
13.30 Tekirdağspor-Kütahyaspor (Namık Kemal)
13.30 Ankara Demirspor-Manavgatspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Kızılcabölükspor-Çorum Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)
13.30 Kozan Belediyespor-Altay (İsmet Atlı)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kartalspor (15 Temmuz Stadı)
13.30 Beylerbeyi-Kocaelispor (Sultanbeyli Gölet)
- 2. Grup
4 Aralık Pazar:
12.30 Dardanelspor-Dersimspor (Çanakkale 18 Mart)
13.00 Batman Petrolspor-Silivrispor (Batman 16 Mayıs)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Erbaaspor (Vefa)
13.30 Çatalcaspor-Kırıkhanspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Derincespor-Bodrum Belediyespor Bodrumspor (İzmit İsmet Paşa)
13.30 Tire 1922-Yomraspor (Tire 4 Eylül)
13.30 Kemerspor 2003-Türk Metal Kırıkkalespor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Yeşil Bursa-Düzcespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
- 3. Grup
4 Aralık Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Orhangazispor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Orduspor-Elaziz Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
13.00 12 Bingölspor-Sakaryaspor (Bingöl Şehir)
13.00 Düzyurtspor-Bergama Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Denizli Büyükşehir Belediyepspor (Tarsus İlçe)
13.30 Ankara Adliyespor-Afjet Afyonspor (Ankara OSTİM)
13.30 Muğlaspor-Payasspor (Muğla Atatürk)
13.30 Maltepe-Sultanbeyli Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği (Bahçelievler İl Özel İdare)
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:14
- PFDK’dan 119 bin TL ceza
Toplam 6
Yorum
tsahmet07 tff yöneticilerinin otel,barbekü masrafları her hafta trabzonspor tarafından karşılanıyor
- Aslan disipline!
Toplam 9
Yorum
mustafa Acilen,bu,hoca,gitmeli
- Volkan varsa sorun yok
Toplam 1
Yorum
abartmayın defans volkana iş bırakmıyor..gelen tek şutla gol yediğini biliyoruz.
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