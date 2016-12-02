Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

-Spor Toto Süper Lig

Yarın:

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbehçe-Beşiktaş (Ülker)

4 Aralık Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

16.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor (Kamil Ocak)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu (Yeni Stat)

Yarın:

14.00 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Manisaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)

4 Aralık Pazar:

13.00 Boluspor-Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Elazığspor-Denizlispor (Elazığ Atatürk)

17.00 Giresunspor-Sivasspor (Giresun Atatürk)

18.30 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Bornova)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Şanlıurfaspor-Altınordu (Şanlıurfa GAP Arena)

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Fatih Karagümrük-Zonguldak Kömürspor (Vefa)

4 Aralık Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (12 Şubat)

13.00 Ofspor-İstanbulspor (Of İlçe)

13.00 Sivas Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.30 Bucaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yeni Buca)

13.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)

13.30 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Nazilli Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Fethiyespor-Anadolu Üsküdar 1908 (Fethiye İlçe)

- Kırmızı Grup

4 Aralık Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Sarıyer (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Hatayspor-BUGSAŞ Spor (Antakya Atatürk)

13.30 Niğde Belediyespor-Tokatspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Karşıyaka-Etimesgut Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.30 Kırklarelispor-1461 Trabzon (Kırklareli Atatürk)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Tuzlaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

13.30 İnegölspor-Eyüpspor (İnegöl İlçe)

13.30 Aydınspor 1923-Menemen Belediyespor (Adnan Menderes)

13.30 MKE Ankaragücü-Kastamonuspor 1966 (Ankara 19 Mayıs)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

4 Aralık Pazar:

13.00 24Erzincanspor-Bayburt Grup Özel İdare (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Cizrespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Cizre İlçe)

13.30 Gölcükspor-Karacabey Birlikspor (Gölcük Şehir)

13.30 Tekirdağspor-Kütahyaspor (Namık Kemal)

13.30 Ankara Demirspor-Manavgatspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Kızılcabölükspor-Çorum Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)

13.30 Kozan Belediyespor-Altay (İsmet Atlı)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kartalspor (15 Temmuz Stadı)

13.30 Beylerbeyi-Kocaelispor (Sultanbeyli Gölet)

- 2. Grup

4 Aralık Pazar:

12.30 Dardanelspor-Dersimspor (Çanakkale 18 Mart)

13.00 Batman Petrolspor-Silivrispor (Batman 16 Mayıs)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Erbaaspor (Vefa)

13.30 Çatalcaspor-Kırıkhanspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Derincespor-Bodrum Belediyespor Bodrumspor (İzmit İsmet Paşa)

13.30 Tire 1922-Yomraspor (Tire 4 Eylül)

13.30 Kemerspor 2003-Türk Metal Kırıkkalespor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Yeşil Bursa-Düzcespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

- 3. Grup

4 Aralık Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Orhangazispor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Orduspor-Elaziz Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 12 Bingölspor-Sakaryaspor (Bingöl Şehir)

13.00 Düzyurtspor-Bergama Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Denizli Büyükşehir Belediyepspor (Tarsus İlçe)

13.30 Ankara Adliyespor-Afjet Afyonspor (Ankara OSTİM)

13.30 Muğlaspor-Payasspor (Muğla Atatürk)

13.30 Maltepe-Sultanbeyli Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği (Bahçelievler İl Özel İdare)