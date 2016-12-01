UEFA'dan Chapecoense kararı

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçlarda uçak kazasında hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, uçak kazasının futbol dünyasını derinden sarstığını belirterek, "Avrupa futbolu olarak Chapecoense, Brezilya Futbol Federasyonu, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve kazada ölenlerin ailelerinin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.