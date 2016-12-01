UEFA'dan Chapecoense kararı
Kolombiya'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve futbolcuları için Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, uçak kazasının futbol dünyasını derinden sarstığını belirterek, "Avrupa futbolu olarak Chapecoense, Brezilya Futbol Federasyonu, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve kazada ölenlerin ailelerinin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:15
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 5
Yorum
TT talisca ve caneri nasıl aramassın şimdi....
- Tosic ve Tolgay yeniden 11’de
Toplam 7
Yorum
kapdanbjk dostum ben olcaycı deilim hatta şöyle söyleyim herkes olcay süper adam derken ben 2 senedir bu adamı izledikçe çıldırıyordum. hoca olcay a verdiği şansı ne kerim e ne kaleci boykoya tanıdı. tabi buna tolga yı da ekleyelim. bazı oyuncular da gereksiz ısrar ederken grçtkn ısrar etmesi gerekenlere şans tanımıyor. ama olcay takımın şu anki sistemi için zorunlu. zira sağ ve sok beklerimiz çok aksıyor. olcay adrianoya yardım edebilir ama cenk edemez. bu yüzden olcay diyorum. ikinci devre ztn hamle olarak cenk alırız. ama ilk devre skor tutmalıyız
- Umutlarını söndürün
Toplam 30
Yorum
Kartalll Rüya da her şey olabilir gerçekte Beşiktaşın kazanması feneri bitirir
UEFA'dan Chapecoense kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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