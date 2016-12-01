 UEFA'dan Chapecoense kararı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    UEFA'dan Chapecoense kararı

    UEFA'dan Chapecoense kararı

    Kolombiya'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve futbolcuları için Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçlarda uçak kazasında hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, uçak kazasının futbol dünyasını derinden sarstığını belirterek, "Avrupa futbolu olarak Chapecoense, Brezilya Futbol Federasyonu, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve kazada ölenlerin ailelerinin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:15
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