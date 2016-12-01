F.Bahçe'den rekor açıklaması
Fenerbahçe’nin bugün Real Madrid ile oynayacağı Euroleague karşılaşması, 201 ülke ve bölgede yayınlanarak rekor kıracak.
Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Bu akşam 20:45'te Ülker Sports Arena'da "kapalı gişe" olarak oynanacak Fenerbahçe-Real Madrid maçı, televizyon yayınında ulaştığı, Euroleague organizasyonu tarihi için rekor niteliğindeki sayılarla da dikkat çekiyor.
Fenerbahçe-Real Madrid mücadelesi, tam 201 ülke ya da bölgede yayınlanacak ve bu da Euroleague tarihi için bir rekor olarak kayıtlara geçecek. Bu sayı, Euroleague Final Four karşılaşması olmayan tüm mücadeleler arasında erişilen en yüksek değer olarak dikkat çekiyor.
Fenerbahçe-Real Madrid maçının izlenme değerine en yakın maç, iki hafta önce oynanan ve 200 ülkede yayınlanan Barcelona-Real Madrid maçı olmuştu.
Ekibimizin Real Madrid ile oynayacağı mücadele, 201 ülkedeki yayın partnerlerinin yanı sıra, Euroleague TV üzerinden de canlı olarak izleyiciler ile buluşacak
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:52
- Umutlarını söndürün
Toplam 32
Yorum
Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
Toplam 12
Yorum
......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
Yorum
Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
F.Bahçe'den rekor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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