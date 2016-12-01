 F.Bahçe'den rekor açıklaması – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    F.Bahçe'den rekor açıklaması

    F.Bahçe'den rekor açıklaması

    ’nin bugün Real Madrid ile oynayacağı Euroleague karşılaşması, 201 ülke ve bölgede yayınlanarak rekor kıracak.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    Bu akşam 20:45'te Ülker Sports Arena'da "kapalı gişe" olarak oynanacak Fenerbahçe-Real Madrid maçı, televizyon yayınında ulaştığı, Euroleague organizasyonu tarihi için rekor niteliğindeki sayılarla da dikkat çekiyor.

    Fenerbahçe-Real Madrid mücadelesi, tam 201 ülke ya da bölgede yayınlanacak ve bu da Euroleague tarihi için bir rekor olarak kayıtlara geçecek. Bu sayı, Euroleague Final Four karşılaşması olmayan tüm mücadeleler arasında erişilen en yüksek değer olarak dikkat çekiyor.

    Fenerbahçe-Real Madrid maçının izlenme değerine en yakın maç, iki hafta önce oynanan ve 200 ülkede yayınlanan Barcelona-Real Madrid maçı olmuştu.

    Ekibimizin Real Madrid ile oynayacağı mücadele, 201 ülkedeki yayın partnerlerinin yanı sıra, Euroleague TV üzerinden de canlı olarak izleyiciler ile buluşacak

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:52
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