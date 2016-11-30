Büyük acı!
Copa Sudamericana finali için Medellin’e giden Brezilya ekibini taşıyan uçak dağlık araziye çakıldı. 76 kişi yaşamını yitirirken 3’ü futbolcu 5 kişi kurtuldu.
3 GÜNLÜK YAS
Kulüp tarihinin en önemli maçına çıkmaya hazırlanan Chapecoense takımı bir kaza ile yok oldu. Teknik heyet haricinde 19 futbolcu uçak faciasında hayatını kaybetti. Toplamda 76 kişi kazada yaşamını yitirdi. Bu arada Brezilya hükümeti yaşanan büyük trajedi sonrası ülkede 3 günlük yas ilan etti. CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından bütün organizasyonların askıya alındığını duyurdu.
NEDEN DÜŞTÜ?
Havacılık şirketi AİRPLAN SA, uçağın yerel saatle 22.00'de kontrol kulesine elektrik arızası koduyla bir mesaj bildiriminde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca uçağın pilotu Miquel Quiroga'nın büyük bir kahraman olduğu da vurgulandı. Quiroga'nın kısa süre içinde uçağın yakıtını boşaltarak kaza anında büyük bir patlamayı engellediği belirtildi. 5 kişi bu sayede kurtuldu.
FİNALDEKİ RAKİPLERİ NACİONAL: KUPAYI CHAPECOENSE'YE VERİN
Chapecoense'nin Copa Sudamericana finalinde karşı karşıya geleceği Atletico Nacional tarihi bir çağrıda bulundu. Bugün oynanması gereken maçı iptal eden CONMEBOL'e (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) başvuran Kolombiya temsilcisi kupanın rakiplerine verilmesi için resmi başvurusunu yaptı.
CHAPECOENSE ÜÇ YIL MUAF TUTULSUN
Brezilya kulüpleri Chapecoense'nin ligdeki geleceğiyle ilgili ortak bildiri yayımladı. Kulüpler, Chapecoense'nin 2017 sezonunda ücretsiz futbolcu kiralayabilmesini ve üç sezon boyunca küme düşmekten muaf tutulmasını Brezilya Futbol Federasyonundan istedi.
GELİRİN HEPSİ KAZAZEDE AİLELERİNE
Diğer finalist olan Kolombiya'nın Atletico Nacional Kulübü, Sudamericana Kupası gelirinin kazada ölen Chapecoense Kulübü futbolcu ve teknik heyetinin ailelerine verilmesini Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) talep ettiğini duyurdu.
PERİ MASALI YARIDA KALDI
Chapecoense 1973 yılında kuruldu. 77'de eyalet şampiyonluğunu elde ettikten sonra son 7 yılda büyük bir yükseliş gösterdi. 2009'da 4. Lig'deyken sürekli tırmanan Chapecoense 2012'de 2. Lig'e, 2014'de ise 1. Lig'e yükseldi. Geçen sezonu Palmeiras'ın ardından 2. bitiren Chapecoense, bu sezon Copa Sudamericana'da finale kadar yükselerek peri masalına çok yaklaştı. Ta ki uçakları önceki gece Kolombiya'da düşene kadar.
"EĞER BUGÜN ÖLSEYDİM..."
Bu sözler Chapecoense'nin teknik direktörü Caio Junior'a ait. Takımı Copa Sudamericana yarı finalinde San Lorenzo'yu eledikten sonra Junior "Eğer bugün ölseydim mutlu ölmüş olurdum" demişti. Dün yaşamını kaybetti. Caio Junior'un oğlu ise pasaportunu evinde unuttuğu için uçağa binemedi.
LİONEL MESSİ'Yİ TAŞIMIŞTI
Düşen Lamia BAE-146 tipi uçağa bu ay başında Arjantin Milli Takımı da binmişti. Tangocular, 11 Kasım'daki Brezilya deplasmanına bu uçakla gitmişti. Hatta Lionel Messi, Javier Mascherano gibi yıldızlar kokpitte kabin görevlileriyle fotoğraf çektirmişi.
GERİYE BU ARMA KALDI
Uçak kazasının en çarpıcı fotoğraflarından biri... Kulübün arması yürekleri sızlattı. Taraftarlar ise statta buluşup oyuncuları için dualar etti.
BURSA İLE GÖRÜŞEN GİL DE KURTULAMADI
Kolombiya'da düşen Chapecoense takımını taşıyan uçaktan sadece 3 futbolcu sağ kurtulabildi. Hayatını kaybeden isimlerden biri olan Jose Paiva Gil sezon başında Bursaspor ile görüşmüştü. Menajeri Bursa'ya gelmiş ancak transferi son anda gerçekleşmemişti.
KAZADAN KURTULANLAR
Neto (Futbolcu)
Jackson Follman (Futbolcu)
Alan Ruschel (Futbolcu)
Rafael Henzel (Gazeteci)
Ximena Suarez (Uçuş görevlisi)
REAL VE BARÇA'DAN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
Chapecoense Kulübü'nün başına gelen facia futbol dünyasını birleştirdi. Tüm Türk kulüpleri başsağlığı mesajları yolladı. Real Madrid ve Barcelona gibi devler idmanları öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 1949'da uçak kazasında 18 futbolcusunu kaybeden Torino kulübü "Artık size kardeşiniz kadar yakınız" mesajı yayınladı.
FUTBOLDA YAŞANAN UÇAK KAZALARI
Torino (4 Mayıs 1949)
1940'lı yıllara damga vuran Torino takımı uçak kazasında altın jenerasyonunu kaybetti. 18 futbolcusunun yanı sıra teknik heyet de hayatını kaybetti.
M.United (6 Şubat 1958)
Tarihe 'Münih faciası' olarak geçen kazada 8 Manchester United futbolcusu yaşamlarını yitirdi. Teknik direktör Matt Busby'den esinlenilerek "Busby'nin bebekleri" olarak bilinen takım dağıldı. Toparlanması yıllar aldı.
Danimarka (16 Temmu z 1960)
Roma Olimpiyatlarında sakat oyuncuların yerine forma giyecek futbolcuları taşıyan uçak Öresund Boğazı'nda düştü. 8 oyuncu hayatını kaybetti.
Green Cross (3 Nisan 1961)
Şili ekibinin 8 futbolcusu ve teknik ekibinden 2 kişiyi taşıyan uçak düştü. Kurtulan olmadı. And Dağları'ndaki uçağın enkazı ancak geçen yıl bulunabildi.
The Strongest (26 Eylül 1969)
Hazırlık maçından dönen Strongest kafilesi Bolivya dönüşünde düştü. Uçaktaki herkes öldü.
Alianza Lima (8 Aralık 1987)
Peru temsilcisi Alianza Lima kafilesini taşıyan uçak Pasifik Okyanusu'na düştü. Aralarında futbolcular, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan 43 kişi öldü.
Pahtakor (11 Ağustos 1979)
O dönem Sovyetler Birliği 1. Ligi'nde yer alan Özbek Pahtakor takımının uçağı başka bir uçakla çarpıştı. İki uçaktaki 178 kişi yaşamını yitirdi.
Zambiya (27 Nisan 1993)
Afrika Kıtası'nın futboldaki en acı günü. Zambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak Gabon deplasmanına giderken düştü. 18 Milli Takım futbolcusu öldü.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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