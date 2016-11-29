TFF'den Chapecoense kararı!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde



Güney Amerika Kupası final karşılaşması için Kolombiya'ya giden Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu düzenlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 1. haftasında 29 ve 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; Brezilya Futbol Federasyonu, aileleri, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz.