 TFF'den Chapecoense kararı! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    'den kararı!

    TFF'den Chapecoense kararı!

    Türkiye Futbol Federasyonu, Brezilya ekibi 'yi taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu düzenleme kararı aldı.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde

    Güney Amerika Kupası final karşılaşması için Kolombiya'ya giden Brezilya ekibi 'yi taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu düzenlenecek.

    Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 1. haftasında 29 ve 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

    Kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; Brezilya Futbol Federasyonu, aileleri, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF'den Chapecoense kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.