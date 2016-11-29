TFF'den Chapecoense kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu düzenleme kararı aldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde
Güney Amerika Kupası final karşılaşması için Kolombiya'ya giden Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu düzenlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 1. haftasında 29 ve 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; Brezilya Futbol Federasyonu, aileleri, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:14
- TFF'den Chapecoense kararı!
Toplam 3
Yorum
özgürrrrrr trajik olay sonrası rakip takıma gösterilen saygıya bak helal olsun adamlara
- Akyazı’ya 2. devre!
Toplam 12
Yorum
niyazi bencede seneye güzel bir açılış yapılması lazım busene açmasınlar
- ''Sorumluluk bana ait!''
Toplam 23
Yorum
Metin Ne güzel akıl veriyordun lig tvden şöyle olmalı böyle yapılmalı başkanla görüşüp son iki ay hiç bir futbolcuya ödeme yaptırmadın takım oynamadı mandıralıyıda yedin ama bumerang sana döndü hocaaaa
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