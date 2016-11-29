Güney Amerika Şampiyonu Chapecoense...
Atletico Nacional ile Chapecoense takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak Sudamericana Kupası finali için Kolombiya'ya giden Chapecoense takımının uçağının düşmesi sonuncu 76 kişi yaşamını yitirmişti.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:09
- TFF'den Chapecoense kararı!
Toplam 3
Yorum
özgürrrrrr trajik olay sonrası rakip takıma gösterilen saygıya bak helal olsun adamlara
- Akyazı’ya 2. devre!
Toplam 12
Yorum
niyazi bencede seneye güzel bir açılış yapılması lazım busene açmasınlar
- ''Sorumluluk bana ait!''
Toplam 23
Yorum
Metin Ne güzel akıl veriyordun lig tvden şöyle olmalı böyle yapılmalı başkanla görüşüp son iki ay hiç bir futbolcuya ödeme yaptırmadın takım oynamadı mandıralıyıda yedin ama bumerang sana döndü hocaaaa
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