 Güney Amerika Şampiyonu Chapecoense... – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Güney Amerika Şampiyonu ...

    Güney Amerika Şampiyonu Chapecoense...

    ile takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak finali için Kolombiya'ya giden Chapecoense takımının uçağının düşmesi sonuncu 76 kişi yaşamını yitirmişti.

    Futbol dünyası bu acı olay sonrası birleşti. Bütün dünya takımına ve yakınlarına destek mesajları yağdırdı. Bunun en güzel örneklerinden birini de Chapecoense'nin finaldeki rakibi gösterdi. İnternet sitesinden yaptığı açıklamada Güney Amerika şampiyonu Chapecoense'dir denildi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:09
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