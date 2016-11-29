Futbolcuları taşıyan uçak düştü

Medellin Uluslararası Havaalanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bolivya'dan kalkan ve Medellin Uluslararası Havaalanı'na inmesi planlanan uçakta 72 kişinin bulunduğu belirtildi.Açıklamada, acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.Yerel basında çıkan haberlerde de charter uçağının, Brezilya'nın Chapecoense futbol takımının üyelerini taşıdığı ifade edildi.Atletico Nacional ile Chapecoense takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak Sudamericana Kupası finali ilk maçının ertelendiği duyuruldu.















