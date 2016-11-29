Dünya futbolunu sarsan uçak kazaları

Torino, Manchester United ve Zambiya milli takımları da bu acıyı daha önce yaşayan ekipler olmuştu.







1948'DA TORİNO FACİASI



İlk kaza 4 Mayıs 1949 yaşandı. O dönemin İtalyan futbolunun en başarılı ekiplerinden olan Torino, Alitalia Havayolarına ait, Fiat G212CP model uçak 672 metre yüksekliğindeki Superga tepesine kurulu bazilikaya çakıldı. Uçaktaki 18'i takım oyuncusu olmak üzere, kulüp yöneticileri ve gazetecilerden oluşan 31 kişi kazada hayatını kaybetti. Torino yaşanan bu uçak kazası öncesi oynadıkları 93 maçtan 83'ünü galip bitirmiş, son 4 yılda da şampiyonluk kupasını kazanmıştı.







MANCHESTER UNITED 8 FUTBOLCUSUNU YİTİRDİ



Manchester United 5 Şubat 1958'de Yugoslavya'da Kızılyıldız'ı yendikten sonra yarı finale çıktı. Dönüş için hazırlanan takım Yugoslavya'dan tek seferde yakıt almadan Manchester'a ulaşamayacaktı. O yüzden de yakıt ikmali için Münih'e inen Manchester United'ı da taşıyan uçak, yakıtı aldıktan sonra Manchester'a gidecekti. Ama pilotların iki kez kalkış denemesi olumsuz sonuçlandı. Saat sabah 03 sularında 3. kez havalanmayı deneyen pilotlar bu kez uçağı havalandırdılar. Ancak uçak gerekli yüksekliğe ulaşamadı ve havalimanını çevreleyen tellere ve yakınlardaki boş bir eve çarparak yere çakıldı. Kazada 8 futbolcusunu kaybeden Manchester United, yarı finalde Milan'ı ilk maçta yense de rövanşı kaybedip elendi. Takım o yıl FA Kupası'nda da finale çıktı.







ZAMBİYA MİLLİ TAKIMI 18 KİŞİYİ KAYBETTİ



Zambiya Milli Takımını 1993'te Gabon'un Libreville şehrine götüren uçak düşmüştü. 1994 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Zambiya Milli Takımı, Gabon ile deplasmanda oynayacağı maç için uçakla bu ülkeye doğru yola çıktı. Yolda bir kez yakıt ikmali yapan ve arızası olduğu anlaşılan uçak yine de yoluna devam etmek istedi. Ancak inişin yapılacağı havalimanına çok kısa bir mesafe kala uçak düştü. Toplam 30 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, Zambiya Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibinden de 18 kişi hayatını kaybetti.