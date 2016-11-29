Chapecoense takımını taşıyan uçak düştü
Brezilya ekibi Chapecoense'nin de yer aldığı 72 yolcu 9 mürettabat taşıyan uçak Kolombiya'da düştü.
Açıklamada, acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlerde de charter uçağının, Brezilya'nın Chapecoense futbol takımının üyelerini taşıdığı ifade edildi.
Atletico Nacional ile Chapecoense takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak Sudamericana Kupası finali ilk maçının ertelendiği duyuruldu.
TÜM MAÇLAR ERTELENDİ
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından bütün organizasyonlarını bir sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını duyurdu.
CONMEBOL'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense kafilesinin de içinde bulunduğu yolcu uçağının, Kolombiya'nın Medellin kentinde düşmesi üzerine tüm organizasyonların bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in Medellin kentine gittiği kaydedildi.
76 ÖLÜ 5 YARALI
İçinde 72 yolcu ve 9 mürettebatı bulunan uçağın düşmesiyle gerçekleşen kazada, ilk olarak 6 kişinin kurtulduğu açıklandı.
Kolombiya polisi ise, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiğini ve kaza bilançosunun 76 ölü, 5 yaralı olduğunu duyurdu. Kurtulanlardan 3'ünün futbolcu, 1'inin malzemeci ve 1'inin de hostes olduğu belirtildi.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:44
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Toplam 9
Yorum
topuzo mantikli aslinda bence olur
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Toplam 2
Yorum
Zafer. Akgün. Derbı. Oynanmasın. La. Lıga. Yeter. Ne kadar kücüleceksınız. FENERBAHÇE. VE. BESIKTAS. YAZIK.
- Hoca sen ol!
Toplam 11
Yorum
kafkef Siz ne zaman Bize hezimet yaşattınız ? üç üç diye bağırken size 4 tane çakmadık mı biz ? FB her sene ilk 2 de iken siz daha yeni yeşillendiniz
Chapecoense takımını taşıyan uçak düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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