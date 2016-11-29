Chapecoense takımını taşıyan uçak düştü

Medellin Uluslararası Havaalanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bolivya'dan kalkan ve Medellin Uluslararası Havaalanı'na inmesi planlanan uçakta 72 kişinin bulunduğu belirtildi.Açıklamada, acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.Yerel basında çıkan haberlerde de charter uçağının, Brezilya'nın Chapecoense futbol takımının üyelerini taşıdığı ifade edildi.Atletico Nacional ile Chapecoense takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak Sudamericana Kupası finali ilk maçının ertelendiği duyuruldu.





TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından bütün organizasyonlarını bir sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını duyurdu.





CONMEBOL'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense kafilesinin de içinde bulunduğu yolcu uçağının, Kolombiya'nın Medellin kentinde düşmesi üzerine tüm organizasyonların bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in Medellin kentine gittiği kaydedildi.











76 ÖLÜ 5 YARALI

İçinde 72 yolcu ve 9 mürettebatı bulunan uçağın düşmesiyle gerçekleşen kazada, ilk olarak 6 kişinin kurtulduğu açıklandı.





Kolombiya polisi ise, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiğini ve kaza bilançosunun 76 ölü, 5 yaralı olduğunu duyurdu. Kurtulanlardan 3'ünün futbolcu, 1'inin malzemeci ve 1'inin de hostes olduğu belirtildi.



