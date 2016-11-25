Terim dert dinledi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 'Futbol Buluşmaları' organizasyonunda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Terim, "Futbol Buluşmaları adı altında yaptığımız toplantıların bence en önemlilerinden birisini gerçekleştiriyoruz" dedi.



Fikir alışverişinde bulunmanın yarar getireceği kanaatinde olduğunu dile getiren Terim konuşmasını şöyle sürdürdü:



FİKİRLERİNİZ ÇOK ÖNEMLİ

"Sizin yaşadıklarınız, bir kulübü yönetmek, o kulübü en iyi şekilde limana yanaştırma kolay bir şey değil. Sizleri dinlemek, fikirlerinizi not almak istiyoruz. Görüşleriniz önemli" ifadelerini kullandı. Toplantı daha sonra basına kapatıldı.