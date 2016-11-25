Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 14, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 16, 2. ve 3. gruplarda ise 14. hafta karşılaşmaları oynanacak.
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Arena)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Alanya Oba)
Yarın:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Antalyaspor-Adanaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Arena)
27 Kasım Pazar:
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
28 Kasım Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)
- TFF 1. Lig
Bugün:
17.30 Mersin İdmanyurdu-Ümraniyespor (Mersin)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
13.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Sivasspor-Eskişehirspor (Sivas 4 Eylül)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)
27 Kasım Pazar:
13.00 Altınordu-Balıkesirspor (Bornova)
16.00 Samsunspor-Elazığspor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Denizlispor-Manisaspor (Denizli Atatürk)
28 Kasım Pazartesi:
19.00 Yeni Malatyaspor-Giresunspor (Malatya İnönü)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
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27 Kasım Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Pendikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Hacettepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Cebeci İnönü)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 İstanbulspor-Bucaspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
13.30 Nazilli Belediyespor-Ofspor (Nazilli İlçe)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Kocaeli Birlikspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Keçiörengücü (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor (Devrek İlçe)
Kırmızı Grup
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Yarın:
13.00 1461 Trabzon-Aydınspor 1923 (Ahmet Suat Özyazıcı)
27 Kasım Pazar:
13.30 Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor (Etimesgut Belediye Atatürk)
13.30 Eyüpspor-Karşıyaka (Eyüp)
13.30 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Tuzla Belediye)
13.30 BUGSAŞ Spor-Kayseri Erciyesspor (Ankara OSTİM)
13.30 Niğde Belediyespor-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Tokatspor-Kastamonuspor 1966 (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Menemen Belediyespor-Hatayspor (Menemen İlçe)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
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27 Kasım Pazar
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)
13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Beylerbeyi (Bayburt Genç Osman)
13.00 Erzin Belediyespor-Cizrespor (Erzin)
13.30 Kocaelispor-Sancaktepe Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)
13.30 Kartalspor-Kozan Belediyespor (Kartal)
13.30 Altay-Kızılcabölükspor (Buca)
13.30 Manavgatspor-Tekirdağspor (Evrenseki)
13.30 Kütahyaspor-Gölcükspor (Dumlupınar)
13.30 Karacabey Birlikspor- 24 Erzincanspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
2. Grup
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27 Kasım Pazar:
13.00 Pazarspor-Halide Edip Adıvarspor (Pazar)
13.00 Batman Petrolspor-Kemerspor 2003 (Batman 16 Mayıs)
13.00 Kırıkhanspor-Yeşil Bursa (Kırıkhan)
13.30 Erbaaspor-Tire 1922 (Erbaa)
13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Çatalcaspor (Fikret Karabudak)
13.30 Silivrispor-Yomraspor (Silivri)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)
13.30 Dersimspor-Derincespor (Tunceli Atatürk)
13.30 Düzcespor-Dardanelspor (Düzce 18 Temmuz)
3. Grup
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Yarın:
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Tarsus İdmanyurdu (Darıca)
27 Kasım Pazar:
13.00 Payasspor-12 Bingölspor (Payas)
13.00 Düzyurtspor-Ankara Adliyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Bergama Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
13.30 Afjet Afyonspor-Maltepespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
13.30 Orhangazispor-Orduspor (Orhangazi)
13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Doğan Seyfi Atlı)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Muğlaspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Sakaryaspor-Bayrampaşa (Sakarya Atatürk)
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:20
- Sorun Eren’de değil
Toplam 5
Yorum
Taner Yilmaz hocaya nedense bir ön yargi var, peki su anki hoca yilmaz vural da olan tercübe ve egitimin yüzde kaci varjQuery191004515012062525292_1480058807219 10% mu 5% mi??
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Toplam 30
Yorum
Fenerim Aynen Katılıyorum 19907
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Toplam 4
Yorum
Ermenekli Olsun be konyam
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