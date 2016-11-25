Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Arena)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Alanya Oba)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Adanaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Arena)

27 Kasım Pazar:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

28 Kasım Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

- TFF 1. Lig

Bugün:

17.30 Mersin İdmanyurdu-Ümraniyespor (Mersin)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Sivasspor-Eskişehirspor (Sivas 4 Eylül)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)

27 Kasım Pazar:

13.00 Altınordu-Balıkesirspor (Bornova)

16.00 Samsunspor-Elazığspor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Denizlispor-Manisaspor (Denizli Atatürk)

28 Kasım Pazartesi:

19.00 Yeni Malatyaspor-Giresunspor (Malatya İnönü)

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

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27 Kasım Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Pendikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Hacettepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Cebeci İnönü)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 İstanbulspor-Bucaspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 Nazilli Belediyespor-Ofspor (Nazilli İlçe)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Kocaeli Birlikspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Keçiörengücü (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor (Devrek İlçe)

Kırmızı Grup

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Yarın:

13.00 1461 Trabzon-Aydınspor 1923 (Ahmet Suat Özyazıcı)

27 Kasım Pazar:

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor (Etimesgut Belediye Atatürk)

13.30 Eyüpspor-Karşıyaka (Eyüp)

13.30 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Tuzla Belediye)

13.30 BUGSAŞ Spor-Kayseri Erciyesspor (Ankara OSTİM)

13.30 Niğde Belediyespor-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Tokatspor-Kastamonuspor 1966 (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Menemen Belediyespor-Hatayspor (Menemen İlçe)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

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27 Kasım Pazar

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)

13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Beylerbeyi (Bayburt Genç Osman)

13.00 Erzin Belediyespor-Cizrespor (Erzin)

13.30 Kocaelispor-Sancaktepe Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Kartalspor-Kozan Belediyespor (Kartal)

13.30 Altay-Kızılcabölükspor (Buca)

13.30 Manavgatspor-Tekirdağspor (Evrenseki)

13.30 Kütahyaspor-Gölcükspor (Dumlupınar)

13.30 Karacabey Birlikspor- 24 Erzincanspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

2. Grup

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27 Kasım Pazar:

13.00 Pazarspor-Halide Edip Adıvarspor (Pazar)

13.00 Batman Petrolspor-Kemerspor 2003 (Batman 16 Mayıs)

13.00 Kırıkhanspor-Yeşil Bursa (Kırıkhan)

13.30 Erbaaspor-Tire 1922 (Erbaa)

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Çatalcaspor (Fikret Karabudak)

13.30 Silivrispor-Yomraspor (Silivri)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)

13.30 Dersimspor-Derincespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Düzcespor-Dardanelspor (Düzce 18 Temmuz)

3. Grup

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Yarın:

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Tarsus İdmanyurdu (Darıca)

27 Kasım Pazar:

13.00 Payasspor-12 Bingölspor (Payas)

13.00 Düzyurtspor-Ankara Adliyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Bergama Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Afjet Afyonspor-Maltepespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Orhangazispor-Orduspor (Orhangazi)

13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Doğan Seyfi Atlı)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Muğlaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Sakaryaspor-Bayrampaşa (Sakarya Atatürk)