...Ve bir efsane daha futbolu bıraktı

İngiliz futbolunun son 20 yılda yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Steven Gerrard kariyerini bitirdiğini açıkladı.

Öte yandan, en son formasını giydiği ABD Major Lig ekibi Los Angeles ile kontratı sona erdikten sonra sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan 36 yaşındaki Gerrard geçtiğimiz hafta İngiltere Lig 1 takımı Milton Keynes Dons'tan menajerlik teklifi aldığını, kendileriyle görüştüğünü ama bunun için henüz erken olduğunu düşünerek reddettiğini açıklamıştı.

Gerrard'ın Liverpool'da Klopp'un antrenör takımına dahil olabileceği belirtiliyor.



18 yılın 17'si Liverpool'a adandı...



36 yaşındaki Steven Gerrard 18 yıllık futbol kariyerinin 17 senesini Liverpool'da geçirdi. Liverpool formasıyla 504 maçta 120 gol attı. İngiltere Milli Takımı'nda 114 karşılaşmada 21 gol attı. Liverpool formasıyla hiç Premier Lİg şampiyonu olamadı ama 2005'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ayrıca UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 2 defa Federasyon Kupası, 3 defa İngiltere Lig Kupası şampiyonu oldu.



Teşekkürler 'İstanbul büyücüsü'



Gerrard'ın kararını açıklamasının ardından İngiliz medyası efsane isimle ilgili art arda haberler servis ederken Daily Mail, manşetten yayınladığı haberde 36 yaşındaki Gerrard'a 'Her şey için teşekkürler; İstanbul büyücüsü, Liverpool'da geçirdiği muhteşem bir kariyerin ardından kramponlarını astı' ifadelerini kullandı.



Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Star ise Gerrard'ın futbolu bırakma kararı ile ilgili olarak 'Futbol dünyasından bir yıldız daha kaydı' yorumunda bulundu.



