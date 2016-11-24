Tahkim Kurulu kararını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) A klasman hakemi Deniz Ateş Bitnel'e verdiği 60 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:22
- Çok büyüksün Beşiktaş
Toplam 40
Yorum
Ertan Hakikaten destansı bir geri dönüş oldu. Senelerdir ülkemizde görmediğimiz ve göremeyeceğimiz bir geri dönüş oldu. BÜYÜKSÜN BEŞİKTAŞIM.
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 3
Yorum
Yusuf Siz maçı nerenizle izledniz 97dk oynandı toplam da 2 dk bile küfür edilmedi bjk gs maçını izlemediniz herhalde o maçta ilk yarı ve maç sonralı vull küfür edildi derbilerden önce hep fb ye ceza gelir ya azize ya futbolcuya zaten bu ceza şu demek maça toplamda 25 bin kişi gelecek demek bjklılar neler yapacak görecez
- Micah Richards sıcak bakıyor
Toplam 3
Yorum
Utanmak için Ayıp olan birşey yapmadı trabzonspor. Ayıbı yapanlar ve yapılmasına hala müsade edenler utansın
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