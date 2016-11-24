 Tahkim Kurulu kararını açıkladı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Tahkim Kurulu kararını açıkladı

    Tahkim Kurulu kararını açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) A klasman hakemi Deniz Ateş Bitnel'e verdiği 60 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

    PFDK, Merkez Hakem Kurulunun "Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen, görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları disiplin kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir." şeklindeki maddesine aykırı eylemi nedeniyle Bitnel'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:22
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