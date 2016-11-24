Liglerde yeni düzenleme!

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'de düzenlenen organizasyonda, Terim'in basına kapalı bölümde yaptığı açıklamalar TFF'nin internet sitesinde yer aldı.

İkinci ve üçüncü liglerin Spor Toto Süper Lig'e altyapı vazifesi görmesi gerektiğini belirten Terim, "İki ve üçüncü ligler, tüketen değil üreten bir yapıda olmalı. İkinci ve üçüncü ligleri üretim merkezi olarak görmeliyiz. Üretime dayalı yarışma yapısını kurmak zorundayız. Bunun için de iyi bir kulübe, eğitimli hocalara ve doğru profesyonellere ihtiyacımız var. Ayrıca ekonomik olarak rahat durumda, idari olarak da düzgün idare edilen bir kulüp yapısı oturtulmalı." ifadelerini kullandı.

Futbolun teknik, idari ve ekonomik yönleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunmanın yarar getireceği kanaatinde olduğunu dile getiren Terim, senede birkaç kez toplanmayı uygun gördüğünü dile getirdi.

Kulüp yönetmenin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Terim'in değerlendirmesi şöyle:

"TFF tarafından bakıldığında da herkesi memnun etmek mümkün değil. Bunu yönetmek herhalde büyük bir beceri. Karşılıklı iyi niyetle eksiklerimizi tamamlayarak daha iyiye nasıl gideriz, bunu bulmaya çalışacağız. Kulüplerimize kurumsallaşma ve modern yönetim anlayışının gelişmesi adına yerinde hizmeti vermeyi planlıyoruz. Sportif yönetim, satış ve pazarlama, taraftar ilişkileri, kulüp organizasyonu ve yönetimi ile finansal yönetim konularında 2 ve 3. Lig kulüplerine kendi yerlerinde eğitim vereceğiz. Böylece sizlere ek masraf da olmayacak."

Türkiye Futbol Direktörü Terim, kulüp kurumsallaşmasının önemli bir parçası olarak gördükleri sportif direktörlük müessesesini de hayata geçireceklerini aktardı.

Bu kapsamda Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nı TFF tarihinde ilk defa başlatacaklarını bildiren Terim, şunları kaydetti:

"Özellikle 3. Lig'in yeniden dizayn edilmesinde büyük yarar görüyorum. Yerel yönetimlerle el ele verip yeni tesisler yapmak zorundayız. Üçüncü ligdeki 55 kulübün 12'sinin altyapısı bulunmuyor. Maddi sıkıntıları aşmanın tek yolu sadece TFF'den yardım beklemek olmamalı. Kulüplerimiz imkanlarını zorlayarak yeni gelir kaynakları yaratmalı. Sadece TFF yardımları ile kulüp yönetme devri geride kalmıştır."