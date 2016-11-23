Yenilgi mi? O da ne!..
Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde yer alan 9 takım, 2016-2017 sezonunda liglerinde henüz yenilmedi.
Fransa (Ligue1) ve İtalya (Serie A)'da ise namağlup takım bulunmuyor.
- Bundesliga'da 2 takım yenilgisiz
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider RB Leipzig ve Hoffenheim, geride kalan 11 haftada sahadan yenik ayrılmadı.
Tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele eden RB Leipzig, 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı. Üst üste 6 maçını kazanan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.
RB Leipzig'le beraber ligin namağlup diğer takımı Hoffenheim ise geçtiğimiz 11 haftada 5 galibiyet ve 6 beraberlik sonucunda 21 puan toplayarak averajla 5. sırada yer aldı. Bundesliga'nın en genç teknik direktörü unvanına sahip 29 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı mavi-beyazlı ekip, attığı 20 gole karşılık kalesini 13 kez gole kapatamadı.
- La Liga'nın tek yenilmezi Real Madrid
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumunda yer alıyor.
Geçen sezon La Liga'yı Barcelona'nın ardından ikinci sırada bitirmesine karşın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, geride kalan 12 haftada 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Topladığı 30 puanla zirvede yer alan başkent temsilcisi, attığı 34 gole karşılık, kalesinde 10 gole engel olamadı.
- Premier Lig'de Tottenham'ın bileği bükülmüyor
Bu sezon İngiltere'yi Kupa 1'de temsil eden Tottenham, Premier Lig'de hiçbir maçta sahadan puansız ayrılmadı. Başkent temsilcisi, Alman ekibi Hoffenheim ile beraber liglerinde yenilmeyen takımlar arasında en fazla berabere kalan ekip olarak öne çıkıyor.
Premier Lig'de bu sezon 12 haftada 6 galibiyet alıp, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrılan Kuzey Londra ekibi, topladığı 24 puanla 5. sırada kendine yer buldu. Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Tottenham, ligde şu ana kadar en az gol yiyen takım konumunda. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandıran başkent temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü.
- Benfica, Shakhtar Donetsk ve Celtic de namağlup
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa (Ligue 1) dışında kalan liglerde mücadele eden Benfica, Shakhtar Donetsk ve Celtic de mağlubiyet yüzü görmedi.
Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Benfica, Portekiz Premier Lig'de bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan topladı. Ligde son 3 yılı şampiyon olarak tamamlayan Lizbon temsilcisi, oynadığı maçlarda 23 gol atarken, 5 gol yedi.
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde elde ettiği başarılarla hafızalara kazınan Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in geride kalan 15 haftasında 13 galibiyet alıp 2 kez de rakipleriyle eşitliği bozamadı. Topladığı 41 puanla lider durumda bulunan turuncu-siyahlı ekip, bu maçlarda 33 gol kaydetti. Atiker Konyaspor'la UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan turuncu-siyahlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.
İskoçya Premier Lig'de son 5 sezonun şampiyonu Celtic, oynadığı 12 maçın 11'in de sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez de berabere kaldı. Kuzey İrlandalı Brendan Rogers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Glasgow ekibi, attığı 35 gole karşılık kalesinde 8 gole engel olamadı. Celtic, 34 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.
- Türkiye'de Başakşehir ve Beşiktaş'ın bileği bükülmüyor
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ile en yakın takipçisi Beşiktaş, mağlubiyeti bulunmayan 2 takım olarak öne çıkıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Medipol Başakşehir, ilk 11 haftada elde ettiği 9 galibiyet ve 2 beraberlik sonunda 29 puan toplayarak zirvede bulunuyor.
Ligdeki ilk 11 hafta dikkate alındığında, son 13 yılın en başarılı takımı da olan turuncu-lacivertli ekip, oynadığı maçlarda rakip ağları 26 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü ve bu iki istatistikte ilk sırada yer aldı.
Beşiktaş ise 8 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda 27 puan elde etti. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden siyah-beyazlılar, ilk 11 haftada kaydettiği 23 gole karşılık kalesinde 9 gole engel olamadı.
Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz iki ekibi hafta sonunda Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
- Yeni hoca Alman
Toplam 11
Yorum
oyuncu GS-n başkanı oyuncu hep Carli-Caplin söz vere-vere taraftarlarda şans gazandı amma böyle olamaz neden sneyderi satmırsan -bu camiyede bir aslan parcası yokmu bu transfer olanda baksın bacarıksız başkan kimleri transfer ediyor ya baksana konşulara Fikret Orman 0-dan bu takımı galdırdı sen ne etdin-istefa ver get yeter artık.
- Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Toplam 10
Yorum
adalet burada rıdvan aleyhine yorum yapanlar rıdavana karşı olduklarından değil fenerbahçeye olan nefretlerini rıdvan üzerinden kusuyorlar ,bakın bjk li hasan doğan,yıldırım demirören,gs li levent bıçakcı,haluk ulusoy başkanlığa aday olduğunda biz fb liler tepki verdik mi?
- Onazi’ye uyarı: Bir daha yapma!
Toplam 1
Yorum
Muhammet Adam haklı defansif olarak takımı toplayan adamdı ileriye güzel paslar atıyordu çıkmış olmasına bende bi o kadar şaşırdım çıkması gereken isim Mehmet Ekiciydi adam duran top ustası dedik kaç tane topta ön direği geçemedi boş zamanlarda pozisyon harcadı etkisizdi Ekici çıkık Muhammet Demir mi girmeliydi oda hayır kenarda oturttuğun isimleri biraz düzelt Ersun hoca Yusuf yazıcıyı oynatsana be adam onun Muhammet den ne eksiği olabilirki çocuğa bi şans ver sana güveniyorıuz ama sende kararlarında dikkatli olmalısın bu yazıyı okumucaksın ama ben yinede yazıyorum çek Beroyu ofansa koy yerine Yazıcıyı 10 numara oynarlar çoçuğun kendine de güveni gelir belki belkide alyernatif bir oyuncu çıkarırsın kör SUK işe yaramaz MUHAMMET le olmaz böyle şeyler hadi eyvallah...
Yenilgi mi? O da ne!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.