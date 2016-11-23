Yenilgi mi? O da ne!..

Türkiye'den lider Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın yanı sıra, Almanya'dan RB Leipzig ve Hoffenheim, İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Tottenham, Portekiz'den Benfica, Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ile İskoçya'dan Celtic mağlubiyet yüzü görmedi.

Fransa (Ligue1) ve İtalya (Serie A)'da ise namağlup takım bulunmuyor.

- Bundesliga'da 2 takım yenilgisiz

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider RB Leipzig ve Hoffenheim, geride kalan 11 haftada sahadan yenik ayrılmadı.

Tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele eden RB Leipzig, 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı. Üst üste 6 maçını kazanan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

RB Leipzig'le beraber ligin namağlup diğer takımı Hoffenheim ise geçtiğimiz 11 haftada 5 galibiyet ve 6 beraberlik sonucunda 21 puan toplayarak averajla 5. sırada yer aldı. Bundesliga'nın en genç teknik direktörü unvanına sahip 29 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı mavi-beyazlı ekip, attığı 20 gole karşılık kalesini 13 kez gole kapatamadı.

- La Liga'nın tek yenilmezi Real Madrid

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumunda yer alıyor.

Geçen sezon La Liga'yı Barcelona'nın ardından ikinci sırada bitirmesine karşın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, geride kalan 12 haftada 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Topladığı 30 puanla zirvede yer alan başkent temsilcisi, attığı 34 gole karşılık, kalesinde 10 gole engel olamadı.

- Premier Lig'de Tottenham'ın bileği bükülmüyor

Bu sezon İngiltere'yi Kupa 1'de temsil eden Tottenham, Premier Lig'de hiçbir maçta sahadan puansız ayrılmadı. Başkent temsilcisi, Alman ekibi Hoffenheim ile beraber liglerinde yenilmeyen takımlar arasında en fazla berabere kalan ekip olarak öne çıkıyor.

Premier Lig'de bu sezon 12 haftada 6 galibiyet alıp, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrılan Kuzey Londra ekibi, topladığı 24 puanla 5. sırada kendine yer buldu. Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Tottenham, ligde şu ana kadar en az gol yiyen takım konumunda. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandıran başkent temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü.

- Benfica, Shakhtar Donetsk ve Celtic de namağlup

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa (Ligue 1) dışında kalan liglerde mücadele eden Benfica, Shakhtar Donetsk ve Celtic de mağlubiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Benfica, Portekiz Premier Lig'de bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan topladı. Ligde son 3 yılı şampiyon olarak tamamlayan Lizbon temsilcisi, oynadığı maçlarda 23 gol atarken, 5 gol yedi.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde elde ettiği başarılarla hafızalara kazınan Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in geride kalan 15 haftasında 13 galibiyet alıp 2 kez de rakipleriyle eşitliği bozamadı. Topladığı 41 puanla lider durumda bulunan turuncu-siyahlı ekip, bu maçlarda 33 gol kaydetti. Atiker Konyaspor'la UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan turuncu-siyahlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.

İskoçya Premier Lig'de son 5 sezonun şampiyonu Celtic, oynadığı 12 maçın 11'in de sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez de berabere kaldı. Kuzey İrlandalı Brendan Rogers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Glasgow ekibi, attığı 35 gole karşılık kalesinde 8 gole engel olamadı. Celtic, 34 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

- Türkiye'de Başakşehir ve Beşiktaş'ın bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ile en yakın takipçisi Beşiktaş, mağlubiyeti bulunmayan 2 takım olarak öne çıkıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Medipol Başakşehir, ilk 11 haftada elde ettiği 9 galibiyet ve 2 beraberlik sonunda 29 puan toplayarak zirvede bulunuyor.

Ligdeki ilk 11 hafta dikkate alındığında, son 13 yılın en başarılı takımı da olan turuncu-lacivertli ekip, oynadığı maçlarda rakip ağları 26 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü ve bu iki istatistikte ilk sırada yer aldı.

Beşiktaş ise 8 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda 27 puan elde etti. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden siyah-beyazlılar, ilk 11 haftada kaydettiği 23 gole karşılık kalesinde 9 gole engel olamadı.

Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz iki ekibi hafta sonunda Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.