 UEFA’dan Çakır’a görev – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    UEFA’dan Çakır’a görev

    UEFA’dan Çakır’a görev
    FIFA kokartlı hakem , karşılaşmasında görevlendirildi. Yapılan açıklamada, C Grubu'nda yarın oynanacak - karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı kaydedildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Mustafa Emre Eyisoy.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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