 İsmet Baba'yı kaybettik – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    İsmet Baba'yı kaybettik

    İsmet Baba'yı kaybettik

    Spor basınının duayen isimlerinden İsmet Tongo vefat etti.

    Türk spor basınının duayen isimlerinden İsmet Tongo dün akşam hayatını kaybetti. Yıllarca gazetemiz FOTOMAÇ'ta spor yazarlığı yapan İsmet Baba, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tongo'nun cenazesi yarın defnedilecek. FOTOMAÇ ailesi olarak merhum İsmet Baba'mıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz. 1940 yılında İstanbul'da doğan İsmet Tongo, 1959 yılında Günlük Spor Gazetesi'nde başladığı gazetecilik yaşamında İstanbul Ekspres, Vatan, Son Havadis, Milliyet, Fanatik ve Fotomaç gazetelerinde görev yaptı. Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD'nin açtığı yarışmalarda 12'den fazla yılın gazetecisi ödülü alan İsmet Tongo'nun Dünya Kupası Tarihi adlı bir kitabı yayınlandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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