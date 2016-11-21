FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı!

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ''en iyi gol'' ödülünün adayları arasında, İspanya'da Barcelona forması giyen Lionel Messi ve Neymar da yer aldı.

FIFA'nın internet sayfaları üzerinden yapılan ilk oylama 2 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, 9 Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak "The Best" FIFA Ödül Töreni'nde açıklanacak.

Hamit Altıntop'un A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle 2010 yılında kazandığı ödülü, 2009 yılında Cristiano Ronaldo, 2011'de Neymar, 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle Miroslav Stoch, 2013'te İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve 2014'te Real Madrid'in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez almıştı.

Ödülü geçen yıl ise Brezilya'nın Goianesia takımından Wendell Lira kazanmıştı.



2016 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:

Mario Gaspar: 13.11.2015, İspanya - İngiltere (Dostluk maçı)

Hlompho Kekana: 26.03.2016, Kamerun - Güney Afrika (Afrika Kupası Elemeleri)

Marlone: 21.04.2016, Corinthians - Cobresal (Libertadores Kupası)

Lionel Messi: 21.06.2016, ABD - Arjantin (Copa America)

Neymar: 08.11.2015, Barcelona - Villarreal (La Liga)

Saul Niguez: 27.04.2016, Atletico Madrid - Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Hal Robson-Kanu: 01.07.2016, Galler - Belçika (EURO 2016)

Daniuska Rodriguez: 14.03.2016, Venezuela - Kolombiya (Güney Amerika 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası)

Simon Skrabb: 31.10.2015, Gefle - Atvidaberg (Allsvenskan-İsveç)

Mohd Faiz Subri: 16.02.2016, Penang - Pahang (Süper Lig - Malezya)