FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ''en iyi gol'' ödülünün adayları arasında, İspanya'da Barcelona forması giyen Lionel Messi ve Neymar da yer aldı.
FIFA'nın internet sayfaları üzerinden yapılan ilk oylama 2 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, 9 Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak "The Best" FIFA Ödül Töreni'nde açıklanacak.
Hamit Altıntop'un A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle 2010 yılında kazandığı ödülü, 2009 yılında Cristiano Ronaldo, 2011'de Neymar, 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle Miroslav Stoch, 2013'te İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve 2014'te Real Madrid'in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez almıştı.
Ödülü geçen yıl ise Brezilya'nın Goianesia takımından Wendell Lira kazanmıştı.
2016 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:
Mario Gaspar: 13.11.2015, İspanya - İngiltere (Dostluk maçı)
Hlompho Kekana: 26.03.2016, Kamerun - Güney Afrika (Afrika Kupası Elemeleri)
Marlone: 21.04.2016, Corinthians - Cobresal (Libertadores Kupası)
Lionel Messi: 21.06.2016, ABD - Arjantin (Copa America)
Neymar: 08.11.2015, Barcelona - Villarreal (La Liga)
Saul Niguez: 27.04.2016, Atletico Madrid - Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Hal Robson-Kanu: 01.07.2016, Galler - Belçika (EURO 2016)
Daniuska Rodriguez: 14.03.2016, Venezuela - Kolombiya (Güney Amerika 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası)
Simon Skrabb: 31.10.2015, Gefle - Atvidaberg (Allsvenskan-İsveç)
Mohd Faiz Subri: 16.02.2016, Penang - Pahang (Süper Lig - Malezya)
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:31
- Ekici imzalıyor
Toplam 3
Yorum
Mümkünse İmzalamayın ona verilecek para ile daha iyisi bulunur
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 20
Yorum
CEMRE HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM İYİKİ BU MAÇI KAZANDIK ÇOK SEVİNDİM
- Penaltı itirazı!
Toplam 8
Yorum
metinn aykut beye sag eli icerde olan poziyon degil ama sol elini arkada tutugu poziyonda dirsegi acarak topun gecmesini engelliyor nerenden maci izledigin belli sabrinin pozisyonu biraz fb li oyuncunun sarji ile istem disi bi hareket sapla samani karsitirmiisn fb lilik bu olsa gerek degilmiii
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