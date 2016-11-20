 F.Bahçe, G.Saray'a 5 attı! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    F.Bahçe, G.Saray'a 5 attı!

    F.Bahçe, G.Saray'a 5 attı!

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında U21 Ligi'nde oynanan mücadele sarı lacivertlilerin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

    Bu akşam Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi U21 Ligi'nde iki ekibin genç takımları karşı karşıya geldi.

    Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ahmet, Yiğit, Samet(2) ve Savaş kaydetti.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:23
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