Efsane isim futbola dönüyor
Emekliye ayrılan eski yıldız oyuncu Juan Sebastian Veron, futbola yeniden dönmeye hazırlanıyor.
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Israel Damonte, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni açılan statlarında biletlerin yüzde 65'in üzerinde bir oranda satılması halinde 41 yaşındaki Veron'un, 2017 Copa Libertadores ve lig maçlarında forma giyeceği müjdesini verdi.
Arjantin Milli Takımı'nda 75 maça çıkan Veron, kulüp kariyerinde ise Manchester United, Chelsea, Inter, Lazio ve Parma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynamıştı. Yıldız futbolcu, emekliye ayrılmasının ardından futbola başladığı Estudiantes'de başkanlık görevini sürdürüyor.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:09
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