 Efsane isim futbola dönüyor – Fotomaç – 19 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Efsane isim futbola dönüyor

    Efsane isim futbola dönüyor

    Emekliye ayrılan eski yıldız oyuncu Juan Sebastian Veron, futbola yeniden dönmeye hazırlanıyor.

    Yeşil sahalara 2014 yılında veda eden Arjantin'in efsanevi futbolcularından Veron'un, gelecek yıl ocak ayından itibaren Estudiantes formasıyla yeniden taraftarın öne çıkacağı iddia edildi.

    Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Israel Damonte, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni açılan statlarında biletlerin yüzde 65'in üzerinde bir oranda satılması halinde 41 yaşındaki Veron'un, 2017 Copa Libertadores ve lig maçlarında forma giyeceği müjdesini verdi.

    Arjantin Milli Takımı'nda 75 maça çıkan Veron, kulüp kariyerinde ise Manchester United, Chelsea, Inter, Lazio ve Parma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynamıştı. Yıldız futbolcu, emekliye ayrılmasının ardından futbola başladığı Estudiantes'de başkanlık görevini sürdürüyor.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsane isim futbola dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.