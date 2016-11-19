Efsane isim futbola dönüyor

Yeşil sahalara 2014 yılında veda eden Arjantin'in efsanevi futbolcularından Veron'un, gelecek yıl ocak ayından itibaren Estudiantes formasıyla yeniden taraftarın öne çıkacağı iddia edildi.

Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Israel Damonte, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni açılan statlarında biletlerin yüzde 65'in üzerinde bir oranda satılması halinde 41 yaşındaki Veron'un, 2017 Copa Libertadores ve lig maçlarında forma giyeceği müjdesini verdi.

Arjantin Milli Takımı'nda 75 maça çıkan Veron, kulüp kariyerinde ise Manchester United, Chelsea, Inter, Lazio ve Parma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynamıştı. Yıldız futbolcu, emekliye ayrılmasının ardından futbola başladığı Estudiantes'de başkanlık görevini sürdürüyor.