Robbie Keane, ABD'den ayrılıyor

İrlandalı futbolcu Robbie Keane, sezon sonunda ABD 1. Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırıyor.

Los Angeles Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, kontratı bu yılın sonunda bitecek olan 36 yaşındaki futbolcunun takıma veda edeceği bildirildi.

Kulübün internet sitesine konuşan forvet oyuncusu ise, "Burada harika 5 yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Aklımdan çıkmayacak hatıralarla takımdan ayrılıyorum. Üç MLS Kupası kazandım, 100'den fazla gol attım, 2014 yılında en değerli oyuncu seçildim. Geriye baktığım zaman yaşadığım deneyimlerden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Keane, 2011 yılının ağustos ayından beri formasını giyindiği Los Angeles Galaxy'de 104 gol atıp, 51 asist yaptı.

Geçtiğimiz ağustos ayında milli formayı bıraktığını açıklayan Robbie Keane, ülkesi adına 146 maçta 68 kez fileleri havalandırmıştı.

Takım arkadaşı İngiliz Steven Gerrard ile ABD 1. Futbol Ligi takımı New York City oyuncusu Frank Lampard da sezon sonunda takımdan ayrılacaklarını duyurmuştu.