 Devler onu istiyor – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
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    Devler onu istiyor

    Devler onu istiyor
    Ara transfer dönemi öncesi Avrupa'nın devleri, Moussa Dembele için savaşıyor. M.United, M.City, Arsenal, Chelsea ve Bayern Münih; İskoç ekibi Celtic ile bu sezon 24 maçta 15 gol sevinci yaşayan Fransız forveti kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:35
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