Derya’dan bronz
Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde tatamiye çıkan Derya Eşme bronz madalya kazandı. Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Derya, yarı finalde Kosta Rika'dan Maria altın vuruşla mağlup oldu ve 3.'lük kürsüsüne çıktı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Derya’dan bronz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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