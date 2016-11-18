Derya’dan bronz

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde tatamiye çıkan Derya Eşme bronz madalya kazandı. Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Derya, yarı finalde Kosta Rika'dan Maria altın vuruşla mağlup oldu ve 3.'lük kürsüsüne çıktı.