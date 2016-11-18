 Derya’dan bronz – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Derya’dan bronz

    Derya’dan bronz
    Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde tatamiye çıkan Derya Eşme bronz madalya kazandı. Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Derya, yarı finalde Kosta Rika'dan Maria altın vuruşla mağlup oldu ve 3.'lük kürsüsüne çıktı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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