''Dünyadaki en iyi sol bek...''

Roberto Carlos, La Liga'nın 12. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde organize edilen bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kendisinin ve Cafu'nun futbolda farklı bir şekilde hücuma çıkma şekli icat ettiğini dile getiren Carlos, "Bugün Brezilya'da defansın solunda oynayan iki önemli isim var, Marcelo ve Filipe. Marcelo dünyanın en iyisi. Futbolu daha gerçek yapıyor ama Filipe'yi de küçümsememek gerek. Umarım Marcelo benden daha iyi olmaz ama çok iyi işler yapıyor. Şu anda dünyadaki en iyi sol kanat defans oyuncusu o. Ben daha güçlüydüm ve topa daha sert vuruyordum ama o benden daha teknik." değerlendirmesini yaptı.

Madrid derbisinde kazananı tahmin etmenin çok zor olduğunu vurgulayan Carlos, "Ben bu maçta oynasaydım, 'kazanırız' derdim. Real Madrid'deki 11 yılımda Atletico Madrid'e karşı sadece bir kez kaybettim ama şimdi kulübün içinden biri olarak farklı bir imajım var. Maçın büyük bir gösteri olmasını ve şiddet olmamasını diliyorum. Zizu'nun Atletico'nun zayıf yanlarını çalışmak için yeterince zamanı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Real Madrid ile kısa bir süre önce sözleşmesini uzatan Cristiano Ronaldo hakkında yöneltilen soruları da cevaplayan Carlos, "Çok akıllı bir futbolcu. Bazen Benzema'ya yardım etmesini bazen de kendisinin gol atması gerektiğini biliyor. Bugün için dünyanın en iyisi. Bazı maçlarda ona gol atma fırsatı vermiyorlar ama o her zaman boşluk arıyor. Onun bazen eleştirilmesinin nedeni şimdiye kadar çok fazla gol atmış olması." ifadelerini kullandı.