 UEFA, Eremenko'ya verdiği cezayı uzattı – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    UEFA, 'ya verdiği cezayı uzattı

    UEFA, Eremenko'ya verdiği cezayı uzattı

    UEFA, Rus asıllı Fin futbolcu 'ya, nedenini belirtmeden verdiği bir aylık futboldan men cezasını uzattığını açıkladı

    UEFA, Finlandiya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Roman 'ya verdiği "gizemli" cezayı uzattı.

    UEFA'nın, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 6 Ekim tarihinde Eremenko'ya verilen bir ay süreyle futboldan men cezasının 19 Kasım'a kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun bu hafta sonunda konuyu netleştireceği kaydedildi.

    Rus asıllı Fin oyuncuya UEFA, 6 Ekim'de bir aylık futboldan men cezası vermiş ancak nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

    Finlandiya Milli Takımı ve Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen 29 yaşındaki Eremenko, ceza nedeniyle şimdiye kadar 9 maçta oynamadı.

    CSKA Moskova'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Rusya Premier Ligi'nde 4 maçını kaçıran orta saha oyuncusu, Finlandiya'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi. Finlandiya Milli Takımı bu 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:24
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