UEFA, Eremenko'ya verdiği cezayı uzattı

UEFA, Finlandiya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Roman Eremenko'ya verdiği "gizemli" cezayı uzattı.

UEFA'nın, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 6 Ekim tarihinde Eremenko'ya verilen bir ay süreyle futboldan men cezasının 19 Kasım'a kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun bu hafta sonunda konuyu netleştireceği kaydedildi.

Rus asıllı Fin oyuncuya UEFA, 6 Ekim'de bir aylık futboldan men cezası vermiş ancak nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Finlandiya Milli Takımı ve Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen 29 yaşındaki Eremenko, ceza nedeniyle şimdiye kadar 9 maçta oynamadı.

CSKA Moskova'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Rusya Premier Ligi'nde 4 maçını kaçıran orta saha oyuncusu, Finlandiya'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi. Finlandiya Milli Takımı bu 3 maçtan da mağlup ayrıldı.