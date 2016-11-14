UEFA, Eremenko'ya verdiği cezayı uzattı
UEFA, Rus asıllı Fin futbolcu Eremenko'ya, nedenini belirtmeden verdiği bir aylık futboldan men cezasını uzattığını açıkladı
UEFA, Finlandiya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Roman Eremenko'ya verdiği "gizemli" cezayı uzattı.
UEFA'nın, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 6 Ekim tarihinde Eremenko'ya verilen bir ay süreyle futboldan men cezasının 19 Kasım'a kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun bu hafta sonunda konuyu netleştireceği kaydedildi.
Rus asıllı Fin oyuncuya UEFA, 6 Ekim'de bir aylık futboldan men cezası vermiş ancak nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
Finlandiya Milli Takımı ve Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen 29 yaşındaki Eremenko, ceza nedeniyle şimdiye kadar 9 maçta oynamadı.
CSKA Moskova'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Rusya Premier Ligi'nde 4 maçını kaçıran orta saha oyuncusu, Finlandiya'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi. Finlandiya Milli Takımı bu 3 maçtan da mağlup ayrıldı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:24
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 9
Yorum
Gs Son 2 senedir sağ bekte Sabri'den iyisi yok Türk ligin ama gel gör ki millet dalga geçmeye alıştı adamın kariyerini bitirdi.
- Kondogbia bombası
Toplam 4
Yorum
Gs De Jong hiçte fos değil adam oyunun yönünü mükemmel çeviriyor Sneijder formuna ulaşırsa Tolga ve De jong saat gibi işler...
- G.Saraylı oyuncu hakkında şikayet...
Toplam 10
Yorum
evet başkanın harektleri de bana itici geliyor
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