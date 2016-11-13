Saha bir anda savaş alanına döndü
MUĞLA 1. Amatör Küme A Grubu'nda Bodrum'da oynanan Konacıkspor- Menteşe Yerküpespor maçının bitiş düdüğle birlikte saha bir anda karıştı. Taraftarlar ve futbolcuların birbirine girerken, Menteşe Yerküpesporlu futbolcu İbrahim Öztaner başına aldığı darbeler sonucu hastanelik oldu. Sahada 2 kişi hafif yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Bodrum Şehir Stadı'nda gergin geçen karşılaşmayı Yerküpespor, 85. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı. Konuk futbolcuların gol sonrası tribüne el hareketi yaptığı gerekçesiyle deliye dönen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte ortalığı karıştırdı. Hakemin düdüğüyle sahaya giren Konacıkspor taraftarları, futbolculara saldırdı.
Bu esnada yerde kalan Yerküpeli 21 yaşındaki futbolcu İbrahim Öztaner, başına aldığı darbelerle ciddi şekilde yaralandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yaklaşık 40 polisin müdahale ettiği olaylar 25 dakika sürdü. Misafir takım yöneticileri, olay esnasında basın mensuplarına müdahalede bulunmaya çalıştı. Olayların yatışıp futbolcuların soyunma odalarına gittiği sırada bu kez misafir takım taraftarları Konacıkspor'un soyunma odasına saldırıp camları kırdı. Bazı taraftarların kırdıkları plastik koltuklarla futbolculara saldırdıkları görüldü.
Menteşe Yerküpesporlu futbolcuların da soyunma odalarındaki klima, pisuvar, kapılar, pencereler ve mobilyaları kırdıkları görüldü. Olay sonrası ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan futbolcu İbrahim Öztaner tedavi altına alınırken sahada yaralanan iki kişi ambulansta tedavi edildi. Çevik kuvvet polisleri kavgaya karışan 5 kişiyi göz altına alarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Tesislerin büyük zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:35
- Kjaer sevinci
Toplam 2
Yorum
isminiz Kjaer sağlam ama tek hamleli bir stoper olduğu için ilk anda müdaheleyi yapamazsa geçmiş olsun
- Cimbom’u yen ‘özel primi’ kap
Toplam 9
Yorum
efe Lens ve topal oynasaydı heralde bi 5 lik olurlardı.Galatasaray siz Fenerbahçeyi kadıköyde yenemezsiniz.Fenerbahçeyi kadıköyde devirme şerefi BEŞİKTAŞIMIZDA olacaktır.
- Tottenham’dan 25 milyon euro
Toplam 18
Yorum
numan 2016 2017 lig sıralaması:1 BESİKTAS JK 2:Fenerbahçe SK 3:Medipol Başakşehir:4:Bursaspor5 Galatasaray SK.
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