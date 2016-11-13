Saha bir anda savaş alanına döndü

Bodrum Şehir Stadı'nda gergin geçen karşılaşmayı Yerküpespor, 85. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı. Konuk futbolcuların gol sonrası tribüne el hareketi yaptığı gerekçesiyle deliye dönen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte ortalığı karıştırdı. Hakemin düdüğüyle sahaya giren Konacıkspor taraftarları, futbolculara saldırdı.



Bu esnada yerde kalan Yerküpeli 21 yaşındaki futbolcu İbrahim Öztaner, başına aldığı darbelerle ciddi şekilde yaralandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yaklaşık 40 polisin müdahale ettiği olaylar 25 dakika sürdü. Misafir takım yöneticileri, olay esnasında basın mensuplarına müdahalede bulunmaya çalıştı. Olayların yatışıp futbolcuların soyunma odalarına gittiği sırada bu kez misafir takım taraftarları Konacıkspor'un soyunma odasına saldırıp camları kırdı. Bazı taraftarların kırdıkları plastik koltuklarla futbolculara saldırdıkları görüldü.



Menteşe Yerküpesporlu futbolcuların da soyunma odalarındaki klima, pisuvar, kapılar, pencereler ve mobilyaları kırdıkları görüldü. Olay sonrası ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan futbolcu İbrahim Öztaner tedavi altına alınırken sahada yaralanan iki kişi ambulansta tedavi edildi. Çevik kuvvet polisleri kavgaya karışan 5 kişiyi göz altına alarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Tesislerin büyük zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.