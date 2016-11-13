Kendi kalesine hat- trick yaptı
SAKARYA 1'inci Amatör Lig takımları Kuzuluk Ersoy ile Çamlıca Belde'nin karşı karşıya geldiği maçta sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.
Kuzuluk Ersoy'un defans oyuncusu Atilla Elik, ikinci yarıda kendi kalesine 3 gol attı. Kulüp Başkanı Murat Kuruoğlu, 5-2 yenildikleri maçta oyuncusunun kendi kalesine 3 gol atmasıyla ilgili olarak, "Talihsiz durum. Çıkartmak istedi attı, uzaklaştırmak istedi attı" dedi.
Karasu İlçesi sentetik sahada Kuzuluk Ersoy- Çamlıca Belde takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kuzuluk Ersoy'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Karasu ekibinin defans oyuncusu Atilla Elik, 48'inci dakikada kafayla kendi kalesine gol atarak skoru 1-1 yaptı.
Atilla 70'inci dakikada yine sahneye çıkarak kendi ile aynı ismi taşıyan kaleci Atilla'yı alt ederek kendi kalesine gol atarak durumu 2-1 yaptı. Aydın'la bir gol daha bulan Çamlıca Belde durumu 3-1 yaptı. Atilla 80'inci dakikada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken 3'ncü kez kalecisi Atilla'yı mağlup ederek durumu 4-1'e taşıdı.
Selçuk durumu 4-2'ye taşırken, Aydın bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu 5-2 yaptı. Karşılaşma Çamlıca Belde'nin 5-2 galibiyeti ile sona erdi. Takımın antrenörü Atilla Bıçakçı, "Talihsiz bir maçtı" dedi. Kulüp Başkanı Murat Kuruoğlu ise gollerle ilgili, "Çıkartmak istedi attı, uzaklaştırmak istedi attı. Kasıt yok. Tamamen talihsiz bir durum. Bir defans oyuncusunun yaşayabileceği tüm aksilikleri yaşadı. Maç sonrası gelip özür diledi. Mağlubiyette en büyük sorumluluk bana ait dedi. Biz de maçta bunların olabileceğini söyledik" diye konuştu.
Kendi kalesine 2'si kafayla 3 gol atan defans oyuncusu Atilla Elik 3'üncü golde topun kendisine çarpıp girdiğini söyledi.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:07
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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