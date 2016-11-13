Kendi kalesine hat- trick yaptı

Kuzuluk Ersoy'un defans oyuncusu Atilla Elik, ikinci yarıda kendi kalesine 3 gol attı. Kulüp Başkanı Murat Kuruoğlu, 5-2 yenildikleri maçta oyuncusunun kendi kalesine 3 gol atmasıyla ilgili olarak, "Talihsiz durum. Çıkartmak istedi attı, uzaklaştırmak istedi attı" dedi.



Karasu İlçesi sentetik sahada Kuzuluk Ersoy- Çamlıca Belde takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kuzuluk Ersoy'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Karasu ekibinin defans oyuncusu Atilla Elik, 48'inci dakikada kafayla kendi kalesine gol atarak skoru 1-1 yaptı.



Atilla 70'inci dakikada yine sahneye çıkarak kendi ile aynı ismi taşıyan kaleci Atilla'yı alt ederek kendi kalesine gol atarak durumu 2-1 yaptı. Aydın'la bir gol daha bulan Çamlıca Belde durumu 3-1 yaptı. Atilla 80'inci dakikada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken 3'ncü kez kalecisi Atilla'yı mağlup ederek durumu 4-1'e taşıdı.



Selçuk durumu 4-2'ye taşırken, Aydın bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu 5-2 yaptı. Karşılaşma Çamlıca Belde'nin 5-2 galibiyeti ile sona erdi. Takımın antrenörü Atilla Bıçakçı, "Talihsiz bir maçtı" dedi. Kulüp Başkanı Murat Kuruoğlu ise gollerle ilgili, "Çıkartmak istedi attı, uzaklaştırmak istedi attı. Kasıt yok. Tamamen talihsiz bir durum. Bir defans oyuncusunun yaşayabileceği tüm aksilikleri yaşadı. Maç sonrası gelip özür diledi. Mağlubiyette en büyük sorumluluk bana ait dedi. Biz de maçta bunların olabileceğini söyledik" diye konuştu.



Kendi kalesine 2'si kafayla 3 gol atan defans oyuncusu Atilla Elik 3'üncü golde topun kendisine çarpıp girdiğini söyledi.