Kendi kalesine hat-trick yaptı!
Sakarya 1'inci Amatör Lig takımları Kuzuluk Ersoy ile Çamlıca Belde'nin karşı karşıya geldiği maçta sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.
Kuzuluk Ersoy'un defans oyuncusu Atilla Elik, ikinci yarıda kendi kalesine 3 gol attı. Kulüp Başkanı Murat Kuruoğlu, 5-2 yenildikleri maçta oyuncusunun kendi kalesine 3 gol atmasıyla ilgili olarak, "Talihsiz durum. Çıkartmak istedi attı, uzaklaştırmak istedi attı" dedi.
Karasu İlçesi sentetik sahada Kuzuluk Ersoy- Çamlıca Belde takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kuzuluk Ersoy'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Karasu ekibinin defans oyuncusu Atilla Elik, 48'inci dakikada kafayla kendi kalesine gol atarak skoru 1-1 yaptı. Atilla 70'inci dakikada yine sahneye çıkarak kendi ile aynı ismi taşıyan kaleci Atilla'yı alt ederek kendi kalesine gol atarak durumu 2-1 yaptı. Aydın'la bir gol daha bulan Çamlıca Belde durumu 3-1 yaptı.
Atilla 80'inci dakikada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken 3'ncü kez kalecisi Atilla'yı mağlup ederek durumu 4-1'e taşıdı. Selçuk durumu 4-2'ye taşırken, Aydın bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu 5-2 yaptı. Karşılaşma Çamlıca Belde'nin 5-2 galibiyeti ile sona erdi.
Takımın antrenörü Atilla Bıçakçı, "Talihsiz bir maçtı" dedi.
Kulüp Başkanı Murat Kuruoğlu ise gollerle ilgili, "Çıkartmak istedi attı, uzaklaştırmak istedi attı. Kasıt yok. Tamamen talihsiz bir durum. Bir defans oyuncusunun yaşayabileceği tüm aksilikleri yaşadı. Maç sonrası gelip özür diledi. Mağlubiyette en büyük sorumluluk bana ait dedi. Biz de maçta bunların olabileceğini söyledik" diye konuştu.
Kendi kalesine 2'si kafayla 3 gol atan defans oyuncusu Atilla Elik 3'üncü golde topun kendisine çarpıp girdiğini söyledi.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:53
- ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''
Toplam 1
Yorum
alper amin
- Prim ne kadar olacak?
Toplam 5
Yorum
ZaZa Prim ney ya. ALLAH aşkına,,,,tamam diyelim prim var,, kaybedilen ve berabere biten maçlardan, bu defa yönetim futbolculardan para kessin dimi,,, eee kazanılan maç olursa ,,kaybettiğin veya berabere kaldığın Zaman'da yönetim para kessin,, o Zaman bak bakalım ayak topuna. Kafa ile gırerler,, Şenol hocanın. Bır lafı var ,diyorki,, eskiden açlar oynardı parası olan izlerdi,, şimdi ise,, parası olan oynuyor aç olan izliyor,,
- Eric Gerets üzdü
Toplam 4
Yorum
Sefere Allah şifa versin.
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